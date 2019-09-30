В одном халате: Ани Лорак взбудоражила пикантным фото из душа

Украинская певица Ани Лорак, которая на днях отпраздновала свой 41-й день рождения, продолжает принимать подарки. Один из брендов подарил артистке набор СПА процедур в роскошном салоне в Париже. Она поспешила насладиться подарком и поделилась на своей странице в Instagram пикантным фото сразу после процесса.

На снимке Каролина сидит на краю ванны, при этом на ней лишь белый халатик и намотанное на голову полотенце. Халат слегка распахнулся, игриво оголив ножки знаменитости.

"Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу", - поделилась впечатлениями Лорак.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фолловеры певицы не остались равнодушными и оставили ей много восхищенных отзывов, восхищаясь красотой и стройными формами Ани.

Какая вы нереальнаяяя. Очень красивая!!

Если есть возможность почему бы и нет

Красотка

Господи какие ножки

Нереально красивая

Королева SPA

Ух какая красотка, дай я тебя чмокну

Ты проста супер

Вау Нереально красивая

Лучшие ножки Парижа!

Самая красивая на планете

Богиня

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, соблазнительная Ани Лорак в экстремальном мини взволновала формами и призналась, что любит осень.

Ранее Ани Лорак впечатлила поклонников нежным образом со съемок клипа на новую лирическую композицию.