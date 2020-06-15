Одно целое: Маша Ефросинина умилила сеть абсолютным счастьем в компании любимых мужчин

Маша Ефросинина старается как можно больше времени проводить с семьей. Она признаеться, что даже отказалась от няни для сына и предпочитает вместе с мужем коротать вечера с душевной обстановке с дочкой Наной и сыночком Сашей, пара не так часто выходит на светские мероприятия, а вот поехать на прирду и провести выходне на даче, пока границы закрыты, это только приветствуется! Так, ведущая поделилась счатливым семейным кадром, сделанным после дождя на фоне буйной и сочной зелени и зактного неба.

Она обнимает сыночка и улыбается в камеру, рядом стоит муж теледивы – бизнесмен Тимур Хромаев.

"После дождя", - коротко подписала счастливый семейный кадр Маша, показав любимых мужчин.

Маша Ефросинина с мужем и сыном показала счастливое фото на закате (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Под фото поклонники искренее восхищались Машей и ее близкими, оставляя массу комплиментов.

Прекрасна сім'я!

Саша такой взрослый уже

Очень добрая и милая фотка, так как одно целое

Марія, Ви нереальна красотка

Машенька,Вы просто умница!!!Не могу Вами налюбоваться! Красивая, умная, достойная, энергичная...Можно этот список продолжать бесконечно! Счастья Вам и Вашим близким!

Такое светлое фото

Красивая, счастливая семья

Очень красивые и счастливые

Да повезло, рядом сильный и мудрый мужчина, тогда и маленького растить легче.

Лучшая семья, только Нани на фото не хватает

Скриншот комментариев

В сториз она опубликовала фото с сыном. На Маше – легкая туника бирюзового цвета и белоснежные штаны.

Маша Ефросинина наслаждается беззаботным отдыхом с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина показала простой и действенный лайфхак от сыночка-помощника.