Одно целое: Маша Ефросинина умилила сеть абсолютным счастьем в компании любимых мужчин

Ведущая показала семейный отдых на природе
Маша Ефросинина старается как можно больше времени проводить с семьей. Она признаеться, что даже отказалась от няни для сына и предпочитает вместе с мужем коротать вечера с душевной обстановке с дочкой Наной и сыночком Сашей, пара не так часто выходит на светские мероприятия, а вот поехать на прирду и провести выходне на даче, пока границы закрыты, это только приветствуется! Так, ведущая поделилась счатливым семейным кадром, сделанным после дождя на фоне буйной и сочной зелени и зактного неба.
Она обнимает сыночка и улыбается в камеру, рядом стоит муж теледивы – бизнесмен Тимур Хромаев.
"После дождя", - коротко подписала счастливый семейный кадр Маша, показав любимых мужчин.
Маша Ефросинина с мужем и сыном показала счастливое фото на закате (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Под фото поклонники искренее восхищались Машей и ее близкими, оставляя массу комплиментов.
Скриншот комментариев
В сториз она опубликовала фото с сыном. На Маше – легкая туника бирюзового цвета и белоснежные штаны.
Маша Ефросинина наслаждается беззаботным отдыхом с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Ранее Маша Ефросинина показала простой и действенный лайфхак от сыночка-помощника.
Автор: Lite