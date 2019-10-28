Одно целое: "королева" Осадчая очаровала пронзительной нежностью с Горбуновым

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе дома и на работе. Пара старается найти баланс между личной жизнью и карьерой и проводит вместе активный досуг. Ведущие много путешествуют и мечтают приобщить к поездкам младшего сына Ивана. А пока они наслаждаются романтикой во время каникул в Европе. Например, уикенд Юрий и Катя провели в Вене и с удовольствием делились фото с поездки в Instagram. В воскресенье пара прилетела в Киев, ведь их ждала работа - Юрий занял место ведущего шоу Танцы со звездами 2019, а Катя спровождала мужа. Нежным совместным снимком она поделилась на своей странице.

Теледива обняла любимого мужчину за шею. Она предстала в образе королевы – волосы Кати были слегка завиты и уложены в объемную прическу, на голове красовалась корона. Макияж с помадой ягодного яркого оттенка и подведены черным глаза выглядели крайне эффектно. Юрий счастливо улыбался прямо в объектив.

"Приїхала до чоловіка на роботу. Світське життя, скоро…" - сообщила телеведущая.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Комментаторы умилялись снимку влюбленных и счастливых ведущих. В стороне не осталась даже Оля Полякова. "Прекрасные!" - оставила она комплимент паре.

Вы супер!

Ви класні і талановиті, як в житті, так і на роботі

Гарна пара

Прекрасная и в тоже время неординнннарная пара

Ну просто одне ціле. Приємно споглядати

Таинственная нежная связь

Які ж ви класнючі

Катерина, как вам повезло с Юрчиком, ви красивая пара - берегите его

Скриншот комментариев

Также Катя внезапно появилась в "голд руме" Танцев со звездами 2019 в гостях у Тины Кароль. Кадры в ведущей попали в сториз поп-дивы. Телезвезда блистала в total red- образе- красные укороченные брюки-дудочки и блуза оригинального кроя с длинным шлейфом. Талию Катя подчеркнула толстым кожаным поясом и обула красные лодочки.

Фото: Катя Осадчая и Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили элегантным выходом в свет во время поездки в Вену.