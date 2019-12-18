Однажды на балу: Оля Полякова восхитила соблазнительными формами в роскошном платье

Певица блистала в вечернем платье со шлейфом
Украинская певица Оля Полякова - известная любительница эпатажа и регулярно поражает своих поклонников яркими и откровенными образами на съемках и в клипах. На днях звезда выпустила новую видеоработу "Ночная жрица", в которой раскрывает всю правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц и не могут оторваться от холодильника.
А вот для светского выхода Полякова выбрала более элегантный и шикарный наряд - артистка посетила бал в золотисто-черном платье в пол с длинным шлейфом. Образ получился очень эффектным, а также подчеркнул соблазнительные изгибы точеной фигуры исполнительницы.
Оля приняла провокационную позу, одну руку уперев в стену, а вторую положив на талию, и чувственно приоткрыла губы, накрашенные ярко-красной помадой.
"Однажды на балу", - прокомментировала кадр певица.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Восхищенные подписчики тут же засыпали Полякову восторженными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, Оля Полякова сразила провокационным нарядом на шоу "Х-фактор".