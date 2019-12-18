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Однажды на балу: Оля Полякова восхитила соблазнительными формами в роскошном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.12.2019 - 10:31
Однажды на балу: Оля Полякова восхитила соблазнительными формами в роскошном платье
Фото: Оля Полякова (фото: СТБ)

Певица блистала в вечернем платье со шлейфом

Украинская певица Оля Полякова - известная любительница эпатажа и регулярно поражает своих поклонников яркими и откровенными образами на съемках и в клипах. На днях звезда выпустила новую видеоработу "Ночная жрица", в которой раскрывает всю правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц и не могут оторваться от холодильника.

А вот для светского выхода Полякова выбрала более элегантный и шикарный наряд - артистка посетила бал в золотисто-черном платье в пол с длинным шлейфом. Образ получился очень эффектным, а также подчеркнул соблазнительные изгибы точеной фигуры исполнительницы.

Оля приняла провокационную позу, одну руку уперев в стену, а вторую положив на талию, и чувственно приоткрыла губы, накрашенные ярко-красной помадой.

"Однажды на балу", - прокомментировала кадр певица.

Однажды на балу: Оля Полякова восхитила соблазнительными формами в роскошном платье

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Восхищенные подписчики тут же засыпали Полякову восторженными отзывами.

  • шикарно
  • Королева! И не только ночи!!!
  • Дуже гарна!
  • Вы красотка
  • Богиня
  • Сногсшибательная!!
  • Оля,вы как всегда СУПЕР!!!
  • Оля, вы как всегда неотразимы
  • Очень красивая
  • Шикарная
  • шикардос. стильно и нестандарт,)
  • Впрочем как и всегда, БОГИНЯ!!!!
  • Олька ты агонь, клип ночная жрица - шедевр! Ps. В нашем мире очень много негатива, поэтому такой позитив как твоё творчество нужен как воздух!

Однажды на балу: Оля Полякова восхитила соблазнительными формами в роскошном платье

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова сразила провокационным нарядом на шоу "Х-фактор".

Ночная жрица атакует: Оля Полякова показала, чем занимается по ночам (видео) Пиратка в ультра-мини: Полякова сразила провокационным нарядом на шоу "Х-фактор"
Новости Украины Оля Полякованаряд
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