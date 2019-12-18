Однажды на балу: Оля Полякова восхитила соблазнительными формами в роскошном платье

Фото: Оля Полякова (фото: СТБ)

Певица блистала в вечернем платье со шлейфом

Украинская певица Оля Полякова - известная любительница эпатажа и регулярно поражает своих поклонников яркими и откровенными образами на съемках и в клипах. На днях звезда выпустила новую видеоработу "Ночная жрица", в которой раскрывает всю правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц и не могут оторваться от холодильника.

А вот для светского выхода Полякова выбрала более элегантный и шикарный наряд - артистка посетила бал в золотисто-черном платье в пол с длинным шлейфом. Образ получился очень эффектным, а также подчеркнул соблазнительные изгибы точеной фигуры исполнительницы.

Оля приняла провокационную позу, одну руку уперев в стену, а вторую положив на талию, и чувственно приоткрыла губы, накрашенные ярко-красной помадой.

"Однажды на балу", - прокомментировала кадр певица.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Восхищенные подписчики тут же засыпали Полякову восторженными отзывами.

шикарно

Королева! И не только ночи!!!

Дуже гарна!

Вы красотка

Богиня

Сногсшибательная!!

Оля,вы как всегда СУПЕР!!!

Оля, вы как всегда неотразимы

Очень красивая

Шикарная

шикардос. стильно и нестандарт,)

Впрочем как и всегда, БОГИНЯ!!!!

Олька ты агонь, клип ночная жрица - шедевр! Ps. В нашем мире очень много негатива, поэтому такой позитив как твоё творчество нужен как воздух!

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова сразила провокационным нарядом на шоу "Х-фактор".