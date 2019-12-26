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Не одиноки во вселенной: El Кравчука украли инопланетяне (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2019 - 11:21
Не одиноки во вселенной: El Кравчука украли инопланетяне (видео)
EL KRAVCHUK (фото: пресс-служба)

Украинский исполнитель уверен - мы не одни во вселенной

El Кравчук представляет песню из нового альбома, под названием "Hello,Jenet", которую посвятил планете-двойнику Земли. Артист верит, что у каждого элемента на нашей планете есть зеркальное отражение в бесконечных просторах галактики и всему нашему технологическому прогрессу мы обязаны инопланетянам.

10 лет назад у певца состоялся контакт с пришельцами, который заставил его по другому посмотреть на мир.

“Мы не одиноки во вселенной”, - об этом El Кравчук поет в новом разрывном хите, автором которого стал Михаил Некрасов.

Кстати, премьера суперхита “ALLO” состоялась на Рождество - 25 декабря.

EL KRAVCHUK - ALLO Прем'єра 2019

Поклонники исполнителя уже успели оставить первые отзывы:

  • "Украина супер!!! Какие у нас таланты!!! Горжусь!!"
  • "Артист моей бурной молодости! Теперь ностальгия замучает!"
  • "Безмерно рада возвращению, давно не слышала, прямо ностальгия! Вернулись с новым крутым хитом!"
  • "Классное возвращение!"
  • "Клевая и бодренькая песня! Слушал с большим наслаждением, спасибо!"
  • "Как по мне прикольная песня! Энергичная и лёгкая!"
  • "Як же я скучила за дійсно якісною музикою, дякую"

Не одиноки во вселенной: El Кравчука украли инопланетяне (видео)

Скриншот комментариев: youtube

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