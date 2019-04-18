"Очень волнуюсь": Джамала восхитила оригинальным образом на красной дорожке

Популярная певица Джамала во время своих выходов в свет и на сцену привыкла демонстрировать безупречное чувство стиля. Ее изысканные и одновременно оригинальные наряды можно рассматривать долго, изучая детали образа украинской дивы. Не обошла вниманием певица и премию "Золотая Жар-птица 2019", которая проходит в четверг, 18 апреля в столичном Дворце "Украина". Звезда уже успела пройтись по красной дорожке и показать в InstaStories подготовку к ответственному событию.

Артистка продемонстрировала, как ей накладывают макияж, а также похвасталась элегантным нарядом, который она выбрала специально для выхода в свет.

Джамала в буквальном смысле слова блистала в оригинальной блузке оливкового оттенка с длинным шлейфом. Лиф наряда был оформлен в виде корсета и подчеркивал зону декольте. Она скомпоновала экстравагантный верх с черными брюками прямого кроя по фигуре и надела туфли на высоком каблуке. Завершающий штрих – дизайнерские перстни, которые украсили пальцы певицы.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Очень переживаю. Всегда репетирую новый наряд", - призналась Джамала, позируя у высокого зеркала.

Затем она подчеркнула, что красоваться перед объективами многочисленных фотографов – не так просто, как кажется на первый взгляд.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Я вам скажу, это целое дело – правильно встать", - подписала артистка свое дефиле по красной дорожке премии. Похоже, она блестяще справилась со своей задачей и очаровала собравшихся.

Ранее Джамала показала умиротворенное фото и поделилась своей жизненной философией счастливого дня.

Кстати, Джамала поделилась тонкостями воспитания сына и призналась, что она – строгая мама.

К слову, Джамала восхитила сеть душевным семейным фотосетом с сыном и мужем.