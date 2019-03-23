"Очень трудно": Джамала сделала откровенное признание после награждения YUNA 2019

Популярная звезда Джамала не устает радовать поклонников своими музыкальными достижениями. Так, она стала лучшей певицей года по версии престижной премии YUNA 2019, которая состоялась 22 марта в киевском Дворце "Украина". Знаменитость оставила трогательное и эмоциональное послание в Instagram, поблагодарив всех причастных к ее триумфу, и отметила, что украинским музыкантам нелегко делать качественную музыку на достойном уровне.

Звезда сопроводила пост счастливым снимком со статуэткой в руках. Она позировала в экстравагантном сценическом костюме. На певице - короткий черный топ, укороченный пиджак- кейп и штаны с лампасами. В этом же наряде она выступила на премии YUNA 2019, спев свой хит "Крила", а также презентовав одну из новых композиций.

"YUNA-2019 - "Певица года"! Спасибо за эту награду! Знаете, на самом деле очень трудно каждому музыканту делать музыку в Украину, чтобы она была представлена ​​на высоком уровне во всем мире. Но мы, украинские музыканты, стараемся, работаем. Не забывайте поддерживать своих любимых исполнителей. Я очень благодарна своей семье, своей стране, своей команде. Спасибо, мои друзья, мои слушатели, мои поклонники! Вы всегда меня поддерживаете, вдохновляете, мотивируете. Вчера был замечательный вечер! Было приятно увидеть своих друзей и коллег. Еще раз поздравляю всех победителей YUNA!" - написала Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники не упустили возможности поздравить артистку с заслуженной победой и не пожалели для нее комплиментов, восхищаясь талантом и самоотдачей.

"Поздравляю Вас, Вы очень хороший человек, прежде всего", "Кто бы сомневался, Вы лучшая!", "Это заслуженная награда. Поздравляю, вы действительно невероятная!", "Лучшая певица для моей души", "Несомненно, лучшая!", "Поздравляю! Вы большая молодец!", "По-другому и быть не могло! Поздравляю! А еще вы в отличной форме", "Поздравляю! Это - заслуженная награда! Вы - наша гордость!" - наперебой писали комментаторы.

Стоит отметить, что на красную дорожку YUNA 2019 Джамала вышла в лаконичном и элегантном наряде в черной гамме. Свой образ она дополнила тренчем с атласными лацканами, украшенном россыпью страз.

Напомним, что Джамала сразу после Нацотбора на "Евровидение 2019" улетела на Бали, где работала в удаленной студии, записывая новые песни.

Ранее Джамала впервые умилила поклонников фото своего сына, показав лицо мальчика.