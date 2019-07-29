"Очень похожи": Надя Дорофеева восхитила фото стильной мамы с надувным дельфином

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Мама Дорофеевой позирует с оригинальным "шариком"

Надя Дорофеева не часто балует поклонников фото с родными (кроме, конечно же, своего супруга Владимира Дантеса). Ведь родители Нади живут не в Киеве. Однако время от времени мама Дорофеевой Ольга навещает свою звездную дочку. И солистка группы "Время и Стекло" спешить сделать несколько ярких фото и видео с самым дорогим человеком.

Так, на своей instagram-страничке Надя посвятила новый пост именно маме. На опубликованном снимке Ольга позирует в черной оверсайз-футболке с черно-белым портретом своей дочери. Забавно, что в руке женщина держит надувной шарик в форме голубого дельфина.

Отдельное внимание следует уделить стилю Ольги. Выглядит она очень молодо и молодежно. Короткая прическа с косой челкой, серьги-кольца, мейкап с акцентом на губы.

"Руководитель моего фан-клуба", - коротко подписала фото с мамой Дорофееве. Скорее всего, певица имела в виду, что мама – ее самый преданный фанат.

Мама Нади Дорофеевой – Ольга (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники исполнительницы поспешили прокомментировать ее новое фото. Конечно же, многие восхитились цветущим видом Ольги и отметили, что она выглядит очень современно – "на стиле":

"Маман шикарна!"

"Аааа, это очень мило"

"Ахахах, дааа. Она нас консультирует перед постами"

"Мама на стиле"

"А футболка то с любимой дочкой"

"Вся в маму. Стильно, модно, креативно"

"Любимая мамуля любимой Надюши"

"Надюша у тебя класная мама"

"Это Майли Сайрус?"

"Надюша очень похожа на мамулю"

Скриншот комментриев: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, не так давно Дорофеева показала шопинг с молодой мамой. Забавно, что тогда Надя сама же отметила, что ее мама очень похожа на американскую исполнительницу Майли Сайрус. Ольга Дорофеева примерила сразу несколько образов: в объемном платье, также в стильной комбинации укороченных брюк и куртке, в красной футболке.

Также Дорофеева очаровала ультра стильным луком на встрече с подругами. Певица умело сочетает в одном образе сразу несколько трендов 2019.