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"Очень похожи": Надя Дорофеева восхитила фото стильной мамы с надувным дельфином

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.07.2019 - 15:28
"Очень похожи": Надя Дорофеева восхитила фото стильной мамы с надувным дельфином
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Мама Дорофеевой позирует с оригинальным "шариком"

Надя Дорофеева не часто балует поклонников фото с родными (кроме, конечно же, своего супруга Владимира Дантеса). Ведь родители Нади живут не в Киеве. Однако время от времени мама Дорофеевой Ольга навещает свою звездную дочку. И солистка группы "Время и Стекло" спешить сделать несколько ярких фото и видео с самым дорогим человеком.

Так, на своей instagram-страничке Надя посвятила новый пост именно маме. На опубликованном снимке Ольга позирует в черной оверсайз-футболке с черно-белым портретом своей дочери. Забавно, что в руке женщина держит надувной шарик в форме голубого дельфина.

Отдельное внимание следует уделить стилю Ольги. Выглядит она очень молодо и молодежно. Короткая прическа с косой челкой, серьги-кольца, мейкап с акцентом на губы.

"Руководитель моего фан-клуба", - коротко подписала фото с мамой Дорофееве. Скорее всего, певица имела в виду, что мама – ее самый преданный фанат.

&quot;Очень похожи&quot;: Надя Дорофеева восхитила фото стильной мамы с надувным дельфином

Мама Нади Дорофеевой – Ольга (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники исполнительницы поспешили прокомментировать ее новое фото. Конечно же, многие восхитились цветущим видом Ольги и отметили, что она выглядит очень современно – "на стиле":

  • "Маман шикарна!"
  • "Аааа, это очень мило"
  • "Ахахах, дааа. Она нас консультирует перед постами"
  • "Мама на стиле"
  • "А футболка то с любимой дочкой"
  • "Вся в маму. Стильно, модно, креативно"
  • "Любимая мамуля любимой Надюши"
  • "Надюша у тебя класная мама"
  • "Это Майли Сайрус?"
  • "Надюша очень похожа на мамулю"

&quot;Очень похожи&quot;: Надя Дорофеева восхитила фото стильной мамы с надувным дельфином

Скриншот комментриев: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, не так давно Дорофеева показала шопинг с молодой мамой. Забавно, что тогда Надя сама же отметила, что ее мама очень похожа на американскую исполнительницу Майли Сайрус. Ольга Дорофеева примерила сразу несколько образов: в объемном платье, также в стильной комбинации укороченных брюк и куртке, в красной футболке. 

Также Дорофеева очаровала ультра стильным луком на встрече с подругами. Певица умело сочетает в одном образе сразу несколько трендов 2019. 

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