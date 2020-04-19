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"Очень на папу похожа": Санта Димопулос впервые показала маленькую дочь

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Певица с юмором признала, что малышка явно пошла не в нее

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос в прошлом году стала мамой во второй раз - 14 сентября певица родила мужу Игорю Кучеренко дочь Софию в одной из клиник Монако. При этом артистка поправилась на 15 килограммов за время беременности, однако довольно быстро смогла вернуть себе стройные формы. Звезда уже публиковала несколько кадров с малышкой в сети, однако не показывала ее лицо. Сейчас девочке исполнилось 7 месяцев и Санта решила, что настала пора представить ее публике.

Артистка опубликовала в своем Instagram нежный портрет малышки Софии. В подписи Димопулос с юмором намекнула на то, что девочка явно пошла не в нее - ведь Санта смуглая и с темными глазами, а ребенок светлокожий и голубоглазый, в папу. Ранее певица уже шутила на отдыхе с детьми, что она смотрится рядом с Софией, как ее мексиканская няня.

"Знакомьтесь, принцесса София. Правда же мы похожи как две капли воды?!" - написала исполнительница, оставив также смеющийся смайлик.

Фото: Санта Димопулос показала дочь Софию (instagram.com/santadimopulos)

Растроганные поклонники засыпали певицу теплыми отзывами, отмечая сходство малышки с папой и в шутку интересуясь, точно ли она ее дочь.

Фото: Санта Димопулос с семьей (instagram.com/santadimopulos)

  • Лапочка! P.s Вам ее не подменили ?
  • Она волшебная ! Про мексиканскую няню была правда
  • Красивая девчушка! Чья это?
  • Очень на папу похожа
  • Какой ангелочек, на папу похожа и будет счастлива
  • На папу похожа
  • прелесть, по моему копия папы
  • Вы обе очень красивые, но совсем не похожи (пока что)
  • Куколка, на папу похожа
  • Папина девочка ))
  • Как куколка
  • Бозе какая же она Красотка. Мальчишки берегитесь
  • Ой не знаю,папка копия, ксерокс прям

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, у Санты также растет 11-летний сын Даниэль от шоумена Андрея Джеджулы.

Ранее Санта Димопулос растрогала нежным фото с детьми из Дубая.

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