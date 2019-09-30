"Очень красивая": Ирина Билык показала редкое фото мамы

Ирина Билык не очень часто делится в сети личными моментами, однако иногда все же показывает семейные кадры. Так, недавно певица умилила поклонников редким фото с мужем и подросшим сыночком Табризом. А на новом кадре в своем Instagram артистка решила признаться в любви еше одному родному человеку - своей маме.

Ирина поделилась редким фото матери Анны Яковлевны и сопроводила его трогательным посланием. Отметим, что женщина запечатлена на фото в эффектном платье в геометрический принт, с красивой прической и цветами в руках - вероятно, подарком от любящей дочери.

"Единственное на земле божество, не знающее атеистов, это мама. Сделайте приятное той, что подарила вам жизнь: признайтесь в любви. Ведь это так просто) Люблю тебя, мамочка", - написала Билык.

Фото: Ирина Билык показала свою маму (instagram.com/bilyk_iryna)

Отметим, что ранее Анна Яковлевна Билык работала инженером на авиазаводе, а позже устроилась шеф-поваром на телеканал "Интер".

Подписчики поспешили отметить, что мама артистки прекрасно выглядит и очень красивая и оставили много теплых отзывов.

Шикарная женщина!!!!

Она подарила миру Талант. Ириша, слушаю тебя многие десятки лет.

Мама шикарно выглядит!

Красуня

Красавица мамочка. Дай бог здоровья

Очень красивая мама, здоровья, замечательный человек

Так мило

какая у вас молодая мама!

У вас очень красивая мамочка

Какая красавица.прям модница!!!! Мама умничка.

Мама красавица. Вам обеим крепкого здоровья

Мама виховала чудову донечку і хорошу людину! здоров'я їй!

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык рассказала о загадочном мужчине, который подарил ей электромашину за 1,25 млн грн. По словам певицы, они всего лишь друзья.

Кроме того, Ирина Билык откровенно рассуждает и о любви к себе, а в особенности призывает к принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.