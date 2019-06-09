"Очень хочется!": Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием

Певица продолжает делиться своими мыслями с подписчиками
Анна Седокова рассказала своим подписчикам о том, что ей бы хотелось, чтобы у нее была дача. Кроме того, популярная певица выставила новое фото на своей странице в Instagram.
Седокова также решила спросить совет, как ей быть в ситуации, когда у нее нет дачи.
"А что делать, если у тебя нет дачи, но тебе на нее очень хочется! Как вы справляетесь с этой глобальной проблемой? Я впервые хочу отписаться от всех дачников с их "как же тут хорошо". Есть лайфхаки для меня?" - написала певица.
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Пользователи сети оставили Седоковой свои советы:
Скриншот с Instagram
Скриншот с Instagram
Напомним, что полностью обнаженная Анна Седокова вызвала фурор в сети. Пикантный снимок вызвал бурные обсуждения поклонников.
Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью, которой в этом году исполнится 15 лет.