Очаровательная Ребрик в платье-вышиванке устроила колоритный осенний фотосет

Лилия Ребрик привыкла к ранним подъемам – она встречает зрителей программы "Ранок з Україною" в неизменном хорошем расположении духа и в стильных нарядах, которые становятся предметом обсуждений ее поклонников. Телеведуща традиционно публикует свои студийные луки в instagram, где их подробно изучают подписчики звезды. Так, на днях она показала точеную фигуру в трикотажном-платье миди на солнечных кадрах и порассужала о женственности, а сейчас решила показать этно-образ в оригинальном платье-вышиванке.

Теледива любит облачатся в украинские костюмы – ее часто можно увидеть в блузках с орнаментом и вышитых платьях, и это неспроста! Лилия рассказала, что негласно четверг признан днем вышиванки, поэтому в студии передачи в этот день она появляется в этно-наряде. Также яркую вышитую рубашку лавандового цвета примерял и ее соведущий Анатолий Анатолич.

Лилия же остановилась на эффектном платье с яркой цветочной вышивкой, двойным подолом с флористическим принтом, а также сиреневой баской-юбкой. Лилия и Анатолий позируют в осеннем сквере среди разноцветных листьев.

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

"Традиційне фото з ефіру. Осінь надихає... У нас в Ранок з Україною - кожний четвер- день вишиванки. Так ми собі придумали. А ви часто носите вишиванку?" - поинтересовалась звезда.

Поклонники Лилии сделали комплименты ей и ее коллеге, а также ответили на вопрос ведущей.

Ви класні

Які ж ви гарні!

Клас! Просто супер! Дуже гарні образи ведучіх сьогодні,та й завжди дуже гарні. Люблю вишиванки, часто одягаю сама і дітей до школи одягаю в вишиванки

Які гарні! Супер!

Гарнюня!

Уххх, які колоритні

Дуже гарні Ви і Ваші наряди

Очень круто!

Як завжди, гарно виглядаєте!

Классная традиция

Дуже красиво!

Скриншот комментариев

Напомним, что Лиля Ребрик очаровала сеть забавным и романтичным фото с мужем Андреем Диким.