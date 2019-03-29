Очарование юности: дочь Брежневой покорила солнечным фотосетом в коротком топе

Старшая дочь певицы Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман, учиться в США. Девушка как две капли воды похожа на свою знаменитую маму и может похвастаться такими же идеальными параметрами. Она с удовольствием делится солнечными снимками на фоне американских ландшафтов и демонстрирует точеную фигуру в купальнике, релаксируя на лоне природы. В Instagram Соня поделилась порцией снимков, на которых позирует в белоснежном коротком топе.

Наряд идеально подчеркнул ее тонкую талию и высокую грудь. Девушка дополнила повседневный лук светлыми джинсами с высокой посадкой. Парочка браслетов, трендовые лаконичные серьги-кольца – и образ готов!

"Ожидаю тебя", - подписала один из солнечных кадров Соня, не указав адресата таинственного послания.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Снимки очень понравились подписчикам девушки, они поспешили написать ей массу комплиментов. Даже мама Сони, Вера Брежнева оставила для нее красноречивые смайлы-сердечки.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Красавица Соня", "Сногсшибательная", "София, какая ты красивая", "Выросла", "Красотка почтивосемнадцать", "Очаровательная Соня", - отмечали комментаторы.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Ранее старшая дочь Веры Брежневой показала нежный образ в легком белом платье, вызвав восторг у подписчиков.

К слову, Соня Киперман решила сменить цвет волос и стать шатенкой, но быстро вернулась к привычному светлому оттенку.