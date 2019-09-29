"Обязательно сделаем": Маша Ефросинина разоткровенничалась о венчании с мужем

Маша Ефросинина в конце августа отметила сразу два знаменательных события – день рождения сыночка Саши и годовщину свадьбы с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым. Ведущая утверждает, что 16 лет назад у нее была самая сказочная свадьба и поделилась забавными подробностями торжества. В интервью программе "Светская жизнь" с Катей Осадчей Маша призналась, что не против обвенчаться со своей второй половинкой.

Кроме того, теледива раскрыла детали празднования 5-летия сына. В прошлом году день рождения Саши совпал с датами проведения благотворительного мероприятия ведущей Charity Weekend, поэтому события пришлось совместить. Имениннику даже выдали личную фирменную фотболку с логотипом. В этом году Маша снова готовилась к традиционному благотворительнному фестивалю, но для Саши сделала сюрприз – поездку в "Леголэнд". Правда, накануне произошел забавный конфуз.

"До поездки мы все приготовили. Я достала наши футболки. Он говорит: "Мама, это ж футболочки с моего дня рождения". А я что в прошлом году делала? Я говорила: "Смотри, сынок, сколько людей, какой праздник! Все в честь твоего дня рождения". Не могла же я сказать ребенку, что я него день рождения украла!" - призналась теледива.

Маша Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Саша – настоящий фанат полицейских. У него даже есть соответствующая форма и "позывной" - полицейский Саса. Именно поэтому он так мечтал даже на свій день рождения очутится в полицейском участке.

"Все наше путешествие он думал, что мы едем в полицейский участок. Но когда увидел "Леголэнд" его буквально разорвало на части! Но он все время ходил и спрашивал: "А где тут полицейские, где с ними можно поговорить?" - со смехом рассказала Маша.

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также она проговоилась о том, что не против закрепить свои отношения с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым таинством венчания.

"Я думала про церковный обряд, но мы никогда с Тимуром это не обсуждали. Я думаю, что нам надо немого времени, и мы это обязательно сделаем", - пообещала ведущая.

Видео: YouTube/Світське життя

Ранее Маша Ефросинина поделилась романтичным фото с мужем, сделанным во время празднования дня рождения Кати Осадчей.