В объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила романтикой в саду

Супруги устроили горячую фотосессию у бассейна
Украинская телеведущая Лилия Ребрик уже 9 лет замужем за хореграфом и танцовщиком Андреем Диким, с которым познакомилась на паркете шоу Танцы со звездами. Несмотря на такой солидный супружеский стаж и наличие двоих детей, они смогли сохранить страсть и романтику в своих отношениях.
Так, Лилия и Андрей устроили себе романтический вечер в саду своего загородного дома и сделали жаркие фото у бассейна. Фонари добавили кадрам особой атмосферности.
На фото ведущая похвасталась гибкостью, замерев в танцевальном движении, а любимый муж крепко сжимает ее в объятиях.
Для вечера дял двоих Ребрик выбрала элегантное белое платье-миди на бретелях, отказавшись от обуви и макияжа. Дома теледива часто ходит в удобной одежде и без косметики и укладки. Андрей Дикий позировал в светло-голубой рубашке, джинсах и белых кроссовках. Пара счастливо улыбалась и выглядела очень влюбленной.
Лилия Ребрик растрогала романтикой с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Люблю", – лаконично подписала трогательные фото Лилия.
Пользователи сети засыпали пару умиленными комментариями и пожеланиями счастья.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее смелая Лилия Ребрик поразила кардинальной сменой имиджа и цвета волос.
А еще Лилия Ребрик в платье с пикантным декольте удивила признанием и рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни.