Обворожительная Лилия Ребрик в вечернем наряде поделилась действенной схемой достижения мечты

Лилия Ребрик привыкла вести с подписчиками в Instagram задушевные беседы, делится своим жизненным опытом и рассказать собственные секреты, проверенные лично. Ведущая откровенничает с поклонниками на совершенно разные темы и дает прикладные советы на любой случай жизни. Так, в этот раз она решила затронуть вопрос восхождения к успеху и достижения своей цели.

Она опубликовала эффектное фото в черном вечернем платье по фигуре с открытыми плечами и линией декольте, высоким разрезом и декоративным поясом-пряжкой, усыпанном камнями. А вот информативный и полезный пост посвятила собственным секретам достижения желаемого и профессионального роста.

“Мій власний життєвий досвід: передусім - завжди будьте чесними із самими собою. Ставьте мету, але давайте собі час зрозуміти - чи дійсно це ваше? Коли я вирішила пов‘язати своє життя з акторством - я дала собі строк у 5 років зрозуміти: чи дійсно це моє. Чітко знала: якщо зрозумію, що на своєму місці - знайду сили піти. Наприклад, тренувати дітей як професійна спортсменка або бути перекладачем, адже я добре знала французьку мову. І недарма я собі поставила п’ятирічний дедлайн - саме цей життєвий "прийом" допоміг мені сконцентруватися на головному і не відволікатися на дрібниці", - поделилась секретом Лилия.

Лилия Ребрик показала роскошный образ в веченем туалете (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также она уточнила, что одним из важнейших ингредиентов является усердный труд. "Я працювала від світанку до заходу, я ледь встигала на останнє метро. В мене не було часу на гулянки, хлопців і походи у нічні клуби. І я переконана: саме завдяки великому труду і працелюбності в мене все склалося: через п’ять років я працювала в одному з найкращих театрів країни, знімалася у кіно і працювала на телебаченні. Я й досі працюю із задоволенням - від ранку до світанку! Життєвий "прийом", який лишився зі мною назавжди", - написала она.

Ведущая советует быть честным с собой и верить в собственные силы. "Мені пощастило: мене підтримували мої батьки, в мене було не так багато, але вони були справжні - друзі, вони теж завжди підтримували мене навіть у моїх найшаленіших мріях. Але і я в себе вірила і я в собі не сумнівалася. Йдіть до своєї мети твердо і з впевненістю! Але завжди пам’ятайте: будь-який успіх – це минулий час, а кожний новий проект- чистий аркуш, нова історія і все починаєш спочатку!" - отметила теледива.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик раскрыла секрет стройной фигуры.