Обворожительная Лилия Ребрик сверкнула длинными ногами в эффектном платье

Ведущая восхитила поклонников красочным снимком
Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" Лилия Ребрик всегда полна позитива и энергии, потрясающе выглядит и регулярно восхищает стильными и элегантными нарядами. Кроме того, бывшая гимнастка может похвастаться еще и роскошной фигурой, что и доказала на новом фото.
На свокй странице в Instagram Лилия опубликовала красочный снимок, на котором она запечатлена в эффектном атласном платье голубого цвета. Юбка наряда украшена красными рисунками и артистка добавила еще больше стиля и атмосферности образу, надев туфли в тон принту.
Ребрик позировала в красивой позе, слегка выставив одну ногу вперед. А пикантный разрез на бедре позволяет полюбоваться ее длинными ножками, как и ракурс кадра - снимок сделан снизу.
"З днем народження, наш прекрасний стиліст", - написала теледива.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловеры засыпали Лилию комплиментами, особенно отмечая ее шикарные ножки.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, солнечная Лилия Ребрик поделилась секретом выносливости.
Ранее Лилия Ребрик вызывала восторг семейным снимком с любимым мужем и дочками на прогулке.
К слову, Лилия Ребрик забавно и по-дружески "потроллила" коллегу Юрия Горбунова.