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Обворожительная Лилия Ребрик сверкнула длинными ногами в эффектном платье


Ведущая восхитила поклонников красочным снимком

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" Лилия Ребрик всегда полна позитива и энергии, потрясающе выглядит и регулярно восхищает стильными и элегантными нарядами. Кроме того, бывшая гимнастка может похвастаться еще и роскошной фигурой, что и доказала на новом фото.

На свокй странице в Instagram Лилия опубликовала красочный снимок, на котором она запечатлена в эффектном атласном платье голубого цвета. Юбка наряда украшена красными рисунками и артистка добавила еще больше стиля и атмосферности образу, надев туфли в тон принту. 

Ребрик позировала в красивой позе, слегка выставив одну ногу вперед. А пикантный разрез на бедре позволяет полюбоваться ее длинными ножками, как и ракурс кадра - снимок сделан снизу. 

"З днем народження, наш прекрасний стиліст", - написала теледива.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры засыпали Лилию комплиментами, особенно отмечая ее шикарные ножки.

  • Лілюсік! Ти - шикарна!!! 
  • Дуже гарна 
  • Лиля, огромное тебе спасибо, Богиня и мое вдохновение 
  • Чарівна Україночка
  • Немає слів! Зачарований!
  • Красотка
  • У вас шикарные танцивальные ноги!
  • Как всегда шикарна
  • Шикарна жінка! 
  • Супер. Чудове фото
  • Разве можно быть красивой такой! Респект!
  • Невероятные ноги
  • Чарівне фото! Як і Ви на цьому фото!)
 

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, солнечная Лилия Ребрик поделилась секретом выносливости.

Ранее Лилия Ребрик вызывала восторг семейным снимком с любимым мужем и дочками на прогулке.

К слову, Лилия Ребрик забавно и по-дружески "потроллила" коллегу Юрия Горбунова.

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