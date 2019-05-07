Обворожительная Екатерина Кухар взбудоражила сеть постельным фото из Греции

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар очень много работает - кроме выступлений в родной стране, танцовщица нередко ездит по зарубежным гастролям. Наконец-то у нее нашлось время устроить себе небольшую передышку и знаменитость вместе с мужем Александром Стояновым отправилась на отдых в солнечную Грецию.

На своей странице в Instagram утонченная красотка поделилась несколько пикантным фото, на котором она обнаженная лежит в постели - впрочем, все прикрыто одеялом. Рядом с ней на кровати стоит ноутбук, а сзади через окно виднеется терраса и море.

"Доброго всем утра и продуктивной рабочей недели! А кто первый отгадает о какой машине я мечтаю - получит от меня сувенир из Греции..." - написала Кухар.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

К слову, ранее Екатерина порадовала поклонников еще и снимком в купальнике - балерина лежит на шезлонге у моря. Танцовщица также рассказала, что для нее любовь.

"Love is.... Что такое ЛЮБОВЬ?! Для меня это: Физическое и эмоциональное желание быть там и с тем, чье физическое присутствие жизненно необходимо.... Это неподвластная нам химия, природу которой мы не в силах объяснить, даже если будем всеми силами стараться отвергнуть и убежать от неё... Это болезнь, с которой можно жить... Мне совсем не присуща любовь с первого взгляда..... я женщина эмоциональная, но крайне рациональная... ))) Привыкшая проверять все временем, поступками, а не словами... Долго всматривающаяся, проверяющая, ищущая изъян и подвох... Но, никогда не говори НИКОГДА! ))) Есть места в которых вам ПРОСТО ХОРОШО.....и люди....., которые угадывают твои мысли и желания..." - разоткровенничалась она.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники поспешили оставить свои восторженные комментарии.

"Екатерина, Вам хорошо! А как нам(мужчинам) ложиться спать с Мечтой!!!"

"Ооочень красивая и женственная. Хорошего отдыха Вам :)"

"Катя, ты со своими подушками путешествуешь? :)"

"Розкішна"

"Богиня"

"А у вас на подушке ваши иницыалы - Е К - это именная?)"

"Красивая милая прекрасная шикарная"

"Сексуальный изгиб примы-пантеры"

"Катерина, Вы эстет в работе и в любви"

"Красоточка, Катюш"

"Как же мне нравятся эти фривольности))))"

"Изгиб Пантеры"

"Моя, Прима, Вы прекрастны. Счастливого отдыха, ярких эмоций"

Напомним, ранее обольстительная Екатерина Кухар устроила горячие танцы с Монатиком.

Мы также писали, что Екатерина Кухар очаровала образом в длинном летящем, невесомом платье.

Кстати, Екатерина Кухар рассказала о съемках в кино. Народная артистка Украины сыграет в романтично-фантазийном фильме "Віддана", который основан на известном романе Софии Андрухович "Феликс Австрия".