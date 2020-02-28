В образе сексуальной медсестры: Наталья Водянова показала, как впервые соблазнила Антуана Арно

В последнее время супермодель Наталья Водянова у всех на слуху. 1 января 2020 Водянова и ее возлюбленный, бизнесмен Антуан Арно объявили о помолвке. Позже модель рассказала в интервью испанского ELLE, какой будет ее свадьба. Более того, сегодня, 28 февраля Наталья празднует день рождения — длинноногой красотке исполнилось 38 лет. По случаю сразу двух значимых события Наталья опубликовала знаковое для себя фото, сделанное еще 9 лет назад. Снимок “рассказывает” о пикантном знакоместве Антуана и Натальи.

Арно и Водянова начали встречаться в 2011 году. Однако не спешили официально расписаться, несмотря на то, что у пары за это время родились двое сыновей — Роман и Максим. Лишь этой зимой счастливые родители и влюбленные наконец решились на важный шаг.

Модель решила также приоткрыть завесу самого первого знакомства с Арно. Выяснилось, что пара познакомилась на одном из показов, где дефилировала Наталья. На своей instagram-страничке Водянова показала фото с показа Louis Vuitton 2008 года. Тогда красотка прошлась по подиуму в наряде соблазнительной медсестры. Ее лицо было прикрыто полупрозрачной черной маской-вуалью. На губах — алая помада Выразительные глаза подчеркнуты длинными стрелками… Оказалось, что именно тогда, в далеком 2008-м Антуан впервые увидел свою будущую возлюбленную и мать двоих сыновей.

Наталья Водянова на показе Louis Vuitton 2008 (фото: instagram.com/natasupernova)

Об этом влюбленные также рассказывали в интервью журналу W Magazine. Французский бизнесмен честно признался, что заметив Водянову на съемках для Louis Vuitton, у него буквально перехватило дыхание. Модель ему очень понравилась. Но затем Арно узнал, что она замужем. И не решился ухаживать за ней. Отметим, что Наталья была замужем за британским аристократом Джастином Портманом, от которого у нее родились трое детей. Летом 2011 года Водянова подтвердила информацию, что уже не живет с Портманом. С того же времени она начала встречаться с Арно.

В комментариях к посту с архивным фото Натальи Антуан также вспомнил далекий 2008 год: “Это, пожалуй, был первый раз, когда я тебя увидел”.

Поклонники Натальи не смогли оставить признание ее будущего супруга в стороне

“Как романтично”, “Боже мой, это так мило”, “Наверно, вы тогда подумали: хмм… Медсестра… Неплохо!”

Нааталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Кроме того, мужчина также посвятил отдельный пост будущей жене на своей странице, где трогательно поздравил ее с днем рождения. 28 февраля модели исполнилось 38 лет. “С днем рождения лучшую и самую красивую женщину на свете!№ — подписал Антуан серию фото Натальи и пожелал ей продолжать делать мир лучше с каждым днем.

Напомним, ранее 37-летняя Наталья Водянова покорила сеть необыкновенной стройностью.