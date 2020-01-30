Обожаю каждый миг с тобой: Ксения Мишина растрогала пронзительной нежностью с сыном

Попудярная украинская актриса и победительница Танцев со звездами 2019 Ксения Мишина одна воспитывает 7-летнего сына Платона. Она старается проводить с мальчиком как можно больше времени - к примеру, после Нового года они вместе улетели в Египет, где наслаждались морем и посетили знаменитые пирамиды в Гизе. Кроме того, артистка весьма понимающая и современная мама - недавно она разрешила сыну сменить имидж и покрасить волосы в синий цвет.

Ксения вместе с малышом снялась в милой и эффектной фотосессии и поделилась трогательными кадрами в Instagram. На фото Платон серьезно смотрит в объектив, а мама нежно прижалась к нему.

Фото: Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)

Также веселая парочка позировала у стены в гармонирующих по цвету стильных нарядах.

Фото: Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)

Мишина призналась, что невероятно ценит время, проведенное с сыном, и очень его любит.

"Что может быть круче подобных моментов ... Я невероятно ценю и обожаю каждый миг проводимый с тобой, Сын! И да, я абсолютно уверена в том, что дети выбирают своих родителей, где то там далеко, заранее!!! Я могу часами смотреть в твои глаза и они мне кажутся, настолько бездонными и вселенскими, что даже трудно подобрать слова ... и именно с тобой я поняла, что такое бывает не только в книгах ) думаю каждая Мама понимает, о чем я ... Люблю сильно!" - душевно поделилась знаменитость.

Фото: Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)

Также актриса пожаловалась на не всегда позитивное влияние социума на воспитание ребенка и попросила совета у подписчиков.

"Учу его духовности, интуиции, вере и дружбе с собственным Я... Всегда хочется в детях видеть лучшее, но к сожалению пространство и социум отчасти диктует своё и спрашивая сына, кем он хочет стать ответы таковы:

- миллиардером

- неважно, лишь бы много зарабатывать

- президентом, ведь у него куча денег и много власти ...

⠀Деду морозу заказываются подарки, которых у мамы даже нет )) и в деда мороза мы «верим», чтоб меня не расстроить ))) Короче, это я все к чему!!! К первому предложению этого поста, ибо наше необъятное инфопространство и техвек даже меня, очень понимающую маму, иногда заставляют взгрустнуть ) ...Хотя может это все и наоборот крутые желания и аффирмации ?))) Как у вас дела обстоят с подобными темами? Критика принимается только без оскорблений, в частности ребёнка, либо сразу в блок", - написала Ксения.

Фото: Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)

Подписчики артистки отметили, что Платон растет настоящим красавчиком, и оставили маме и сыну множество теплых отзывов.

красиво, замечательно

Чорно біла бомбезна

Вау!Супер!Очень красивые!!!!!!Счастья Вам и всех благ

Очень похожи и очень мило

Злагоди і розуминня вам обом.

Платоша, уже такой взрослый, настоящий мужчина, и защитник мамы. Какие же вы крутые!!!

Ксенія, ви така ніжна на цих фото. А ваш син дуже схожий на вас, красавчик.

Невероятно мило и душевно

Красивый сын)

Классный парень. Улыбка ему особенно идёт

словно две капли воды

Какой красавчик растёт !!!

Какая красота !

У него такие же глазки как и у вас, Ксения. Вы прекрасны

Скриншот комментариев (instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019.