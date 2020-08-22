Обожаю! Каменских в облегающем комбинезоне призналась, без чего не может прожить и дня

Настя Каменских не представляет свою жизнь без движения, активностей и спорта. Певица рано ложиться и рано просыпается и говорит, что успевает сделать все запланированное и даже больше. И, конечно же, утренняя тренировка входит в ее обязательную программу. Еще одна слабость артистки – танцы. Об этом она сообщила в новом посте, спровадив текст фото из зала.

Звезда предстала перед поклонниками в черном облегающем комбинезоне и ярких кроссовках. Она улыбается на камеру и делает селфи в зеркале.

"Думаю, по моим видео легко догадаться, как я обожаю танцевать! Ни один день не проходит без этого! Поэтому я рада, что сейчас почти каждый мой день проходит в студии, где мы с девочками готовимся удивлять вас новыми танцевальными постановками", - заинтриговала Настя.

Настя Каменских призналась, что просто обожает танцы (фото: instagram.com/kamenskux)

В комменармях поклонники поинтересовались, почему певица не участвует в Танцах со звездами, ведь они счастливы были бы видеть ее на главном паркете страны. Не обошлось без комплиментов.

Красатуля

Красотища! Какая же вы обворожительная

Очень красивая

Круто

Ты прекрасна, как никогда

Красавица и умница

Богиня

Красивая и очень милая

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских в оригинальном джинсовом топе с открытой спиной и юбке-мини поделилась секретом моментального поднятия настроения.