Обожаю! Каменских в облегающем комбинезоне призналась, без чего не может прожить и дня

Певица рассекретила, что обожает делать ежедневно
Настя Каменских не представляет свою жизнь без движения, активностей и спорта. Певица рано ложиться и рано просыпается и говорит, что успевает сделать все запланированное и даже больше. И, конечно же, утренняя тренировка входит в ее обязательную программу. Еще одна слабость артистки – танцы. Об этом она сообщила в новом посте, спровадив текст фото из зала.
Звезда предстала перед поклонниками в черном облегающем комбинезоне и ярких кроссовках. Она улыбается на камеру и делает селфи в зеркале.
"Думаю, по моим видео легко догадаться, как я обожаю танцевать! Ни один день не проходит без этого! Поэтому я рада, что сейчас почти каждый мой день проходит в студии, где мы с девочками готовимся удивлять вас новыми танцевальными постановками", - заинтриговала Настя.
Настя Каменских призналась, что просто обожает танцы (фото: instagram.com/kamenskux)
В комменармях поклонники поинтересовались, почему певица не участвует в Танцах со звездами, ведь они счастливы были бы видеть ее на главном паркете страны. Не обошлось без комплиментов.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских в оригинальном джинсовом топе с открытой спиной и юбке-мини поделилась секретом моментального поднятия настроения.