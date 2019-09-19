Обольстительная Ефросинина пленила волнительными изгибами в "змеином" платье

Маша Ефросинина впечатляет поклонников стильными выходами. Каждый ее образ – эффектный и неповторимый, а поклонники теледивы "берут" у нее уроки элегантности, досконально изучая каждый лук. Например, на день рождение к своей подруге и коллеге Кате Осадчей звезда пришла в роскошном платье-вышиванки глубокого темно-синего цвета от Виты Кин. Она умилила сеть романтикой с мужем Тимуром Хромаевым. Теперь же Маша буквально сверкала в платье по фигуре от бренда Crystal Design.

Теледива опубликовала в Instagram несколько кадров в блестящем наряде, щедро расшитом пайетками. Он идеально подчеркнул волнительные изгибы знаменитости.

Вечерний лук Маша довершила золотыми босоножками на тонкой шпильке. Волосы звезды собраны в пучок и уложены в вечернюю прическу, в качестве аксессуаров она предпочла крупные золотые серьги.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Впереди три важных дня. Следите за сториз", — заинтриговала Маша в подписи к снимку.

Комментаторы поспешили одарить звезду искренними комплиментами и восхитились ее образом.

Очень женственно!

Образ просто огонь

Вы потрясающе выглядите! Я восхищаюсь вами!

Мария, разве можно быть такой идеальной

Така ви гарна, Маріє

Маша, очень красивая!

Ой, вы Богиня! Как всегда

Маша, как всегда, заглядение!

Какая же вы красивая

Королева

Бомбезный лук! Дизайнерское платье?

Скриншот комментариев

В сториз Маша показала "вид сзади", чтобы поклонники по достоинству могли оценить идеально сидящий на ней наряд.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина впечатлила кулинарными способностями мужа Тимура Хромаева.

Ранее Маша Ефосинина задалась важными вопросами на тему отношений между родителями и детьми.