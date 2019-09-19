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Обольстительная Ефросинина пленила волнительными изгибами в "змеином" платье

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Телезвезда рассказала о насыщенном рабочем графике

Маша Ефросинина впечатляет поклонников стильными выходами. Каждый ее образ – эффектный и неповторимый, а поклонники теледивы "берут" у нее уроки элегантности, досконально изучая каждый лук. Например, на день рождение к своей подруге и коллеге Кате Осадчей звезда пришла в роскошном платье-вышиванки глубокого темно-синего цвета от Виты Кин. Она умилила сеть романтикой с мужем Тимуром Хромаевым. Теперь же Маша буквально сверкала в платье по фигуре от бренда Crystal Design.

Теледива опубликовала в Instagram несколько кадров в блестящем наряде, щедро расшитом пайетками. Он идеально подчеркнул волнительные изгибы знаменитости.

Вечерний лук Маша довершила золотыми босоножками на тонкой шпильке. Волосы звезды собраны в пучок и уложены в вечернюю прическу, в качестве аксессуаров она предпочла крупные золотые серьги.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Впереди три важных дня. Следите за сториз", — заинтриговала Маша в подписи к снимку.

Комментаторы поспешили одарить звезду искренними комплиментами и восхитились ее образом.

  • Очень женственно!
  • Образ просто огонь
  • Вы потрясающе выглядите! Я восхищаюсь вами!
  • Мария, разве можно быть такой идеальной
  • Така ви гарна, Маріє
  • Маша, очень красивая!
  • Ой, вы Богиня! Как всегда
  • Маша, как всегда, заглядение!
  • Какая же вы красивая
  • Королева
  • Бомбезный лук! Дизайнерское платье?

Скриншот комментариев

В сториз Маша показала "вид сзади", чтобы поклонники по достоинству могли оценить идеально сидящий на ней наряд.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина впечатлила кулинарными способностями мужа Тимура Хромаева.

Ранее Маша Ефосинина задалась важными вопросами на тему отношений между родителями и детьми.

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