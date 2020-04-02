Обколотый и под антибиотиками: Потап внезапно пожаловался на здоровье

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Рэепер назвал секретный способ борьбы с негативом

Потап и Настя Каменских коротают дома долгие карантинные будни и находят, чем заняться: не забывают о спорте, смотрят увлекательные фильмы и сериалы, читают. Деятельный рэпер решил использовать внезапно появившееся свободное время с толком. Вместе со своим коллегой по группе MOZGI и участником дуэта “Время и Стекло" (группа недавно шокировала поклонников заявлением о своем распаде) Позитивом (лексей Завгородний) рэпер представил первый выпуск новой программы 2POpodcast на одноименном YouTube-канале. В передаче артисты обсуждают актуальные проблемы, шутят и "перемывают косточки" знаменитостям.

Так, не удивительно, что главной темой первого выпуска стал карантин в связи с пандемией коронавируса. Потап рассказал, что, как и многие, подвержен панике из-за того, что твориться в мире и перемен, которые происходят вокруг. Он даже искал у себя симптомы болезни и стал мнительным.

"На меня давит так! Я проверяю температуру, у меня постоянно что-то болит. Еще вырвал зубы, у меня на фоне адской боли от того, что мне удалили три коренных зуба, обколотый и под антибиотиками, я все время на "высадке". Я все время ищу лекарство!" - признался продюсер.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

"Каждый день беру Настю за руки, и мы разговариваем. Причем, периодически то она вылетает, то я вылетаю. И мы друг друга настраиваем", - поделился своим способом не впасть в депрессию Потап.

Также артисты рассекретили действенные методы противостоять негативу и настраивать себя на позитивный лад.

"Нужно как минимум общаться. Не нужно зарываться в новости, надо смотреть развлекательные передачи, общаться родственниками, созваниваться, передавать энергию. Эта тонкая душевная настройка помогает справляться с трудностями!" - дали эффективные советы Потап и Позитив.

Видео: YouTube/2POpodcast

Ранее Потап обескуражил похудевшим видом, после чего поклонники посоветовали ему нарастить мышечную массу.