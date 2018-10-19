"Обиды, боль и разочарование": мать Приходько прокомментировала ее уход со сцены

Анастасия Приходько (Фото: instagram.com/prykhodko_official)

Женщина извинилась перед дочерью за то, что научила ее любить Украину

Мать Анастасии Приходько эмоционально отреагировала на решение дочери закончить с карьерой артистки.

Оксана Приходько сказала, что принимает данное решение. Также женщина попросила прощение у дочери за то, что "научила ее любить Украину".

"Я понимаю, почему она решила уйти со сцены – обиды, боль и разочарование! Прости, доченька, что научила любить Украину, жить ее болью и победами, что воспитала веру в справедливость и порядочность. Извини, что, пожалуй, впервые я не знаю как тебе помочь... " - заявила Оксана.

Также о данном инциденте высказался режиссер Юрий Движон. Он признался, что они с Приходько планировали в следующем месяце лететь в Париж, чтобы снять новую видеоработу.

"В следующем месяце мы планировали с Настей снимать клип в Париже на песню "Вільний птах", идея уже была утверждена, приобретены билеты на самолет для моей команды... Теперь я понимаю, что это будет ее последняя видеоработа, но без нее", - написал на своей странице в Facebook Движон.

Скриншот: facebook.com/Dvizhon

Кроме того, Юрий поделился в соцсети незавершенной версией трека "Вільний птах". А клип на композицию режиссер пообещал выпустить в начале 2019 года.

"Для меня она на 100% форматная и я уверен, она станет любимой для многих ее слушателей. После такого смелого шага Приходько, слова в ней звучат по-особенному сильно!" – заявил режиссер.

Трек Анастасии Приходько "Вільний птах" можно смотреть на Lite РБК-Україна.

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Приходько решила уйти со сцены из-за того, что она "не формат".

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Видео: РБК-Украина