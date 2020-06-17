С объемными цветами и крыльями: Джамала впечатлила фэшн-масками и глубиной декольте

Беременная Джамала находится на последних сроках. Но это ничуть не мешает ей сниматься в ярких фотосетах и вести активную жизнь. Певица признается, что, невзирая на сложности интересного положения, она чувствует себя отлично и даже участвует в весьма пикантных фотосессиях, а также демонстрирует невероятную женственность в нежных, романтических образах. А вот последння черно-белая фэшн-съемка звезды покорила ее поклонников особой оригинальностью – Джамала позировала в неординарных дизайнерских защитных масках.

Певица примеряла сразу несколько вариантов аксессуара, который действительно можно сравнить с произведением искусства, а не медицинским изделием. Вот она в маске в объемными цветами, а на другос нимке – с разлогими крыльями, похожими на порхающую бабочку.

Для съемки певица выбрала платье с внушительным декольте, которое подчеркнуло бюст звезды. На шее – несколько цепочек и изысканное колье с подвесками.

Джамала примеряла необычные дизайнерские маски (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Смотрели фильм Birds Box (Птичий короб)? Там по сюжету человечество погрузилось в хаос, и если ты хочешь остаться в живых - нельзя открывать глаза. Герои в ужасе, завязывают себе глаза, но никто не может понять, что за кара обрушилась на них, за что им это и т.д. К чему я это? Вот и мы сейчас не понимаем — "что это, почему, когда закончится". И наша главная задача теперь — почти не дышать — носить маску/дышать в ней. Не самое приятное дело",- порассуждала на злободневную тему артистка.

Поклонники сразу оценили ее неординарные образы.

Гарна позитивна маска

Это ужасно красиво

Богиня

Слава людям с креативным и вариативным видами мышления! Без них было бы скучно. Маска –бабочка огонь

Крутая

Маска красивая

Оригінально

Супер ваш образ и ваша маска тоже супер

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Напомним, что ранее Джамала показала, как резвиться в бассейне и наслаждается свежими фруктами.