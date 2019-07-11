"Обалденные": Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами

Катя Осадча и Юрий Горбунов вызвали буквально фурор в сети своим общем стильным появлением. Звёздная пара появилась на очередном светском мероприятии в Киеве. При этом по instagram-сторис телеведущих становится ясно, что Горбунов также выступил в роли ведущего мероприятия. Однако несмотря на деловой характер встречи Осадчая и Горбунов не упустили возможности сделать парочку ярких фото. Тем более, что что пора пришла в очень стильных и даже нарядных образах.

Конечно же по-особенному блистало именно Катя Осадчая. Телеведущая позировала перед камерами в эффектном вечернем костюме. Телеведущая отдала предпочтение черной комбинации классического пиджака с брюками клеш. Изюминка образа - необычная белоснежная короткая блуза, выполненная из кружевной полупрозрачной ткани. Образ телеведущей завершали закрытые туфли черного цвета. А также оригинальная маленькая сумочка, декорированная искусственными бриллиантами.

Волосы телеведущей были аккуратно собранны в пучок на затылке. Макияж, как обычно, сделан с акцентом на максимальную естественность. Соответствующие фото Осадчая опубликовала на своей Instagram странички.

Стильная Катя Осадчая( фото: instagram.com/kosadcha)

А вот Юрий Горбунов показал поклонникам совместное фото со своей звездной супругой. Эффектная пара позирует вместе на фоне элитного авто. Горбунов нежно приобнял свою возлюбленную.

Обратим внимание, что Горбунов оделся не менее эффектно, нежели его жена. Телеведущий и актер позирует в вечернем черном костюме, белой рубашке, лаковых ботинках, а также в галстуке-бабочке.

Юрий Горбунов и Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники Горбунова также поспешили оставить свои восторженные отзывы под его новым фото с женой. Многие подчеркнули, что Катя и Юрий смотрятся вместе просто великолепно.

“Ваша жена - самая стильная и эфектная женщина, и Вы наверно друг друга дополняете в жизни. Классные!!! Привет Вам из Одессы”

“Обалденная пара! Ну честное слово! Мои любимые”

“Красивая пара”

“Очень красивая пара”

“Невероятно красивущие”

Скриншот комментариев: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, ранее Катя Осадча заинтриговала поклонников программы “Светская жизнь” яркой экскурсией с победительницей Евровидения 2018 Нетой Барзилай. Телеведущая и певица прогулялись вместе по исторической части Киева. На опубликованных фото можно узнать знаковые места в украинской столице. Отметим также, что Барзилай прилетела в Киев не только ради интервью с Осадчей. Израильская исполнительница выступила также в рамках музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019 Киеве.

Кстати, до этого Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти. Телеведущая блистала в роскошном вечернем платье бежевого оттенка. Наряд декорирован стрекозами и одуванчиками.