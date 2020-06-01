Нужно быть сильными: Злата Огневич рассказала, как на нее повлиял карантин

Карантин из-за коронавируса повлиял на звезд шоу-бизнеса. Многие потеряли огромные деньги, оставшись без концертов и корпоративов. Но некоторые артисты решили не сидеть, сложа руки, и использовали это время для воплощения творческих идей. Одной из таких певиц стала Злата Огневич.

"Карантин был прекрасной возможностью заняться творчеством. Мы выпустили трилогию "Історії мого Кохання", к песне "Ти обіцяв" я написала музыку на стихи Андрея Хлывнюка. Также был снят клип с талантливым режиссером Валерием Погонским на мой авторский трек "БЕГИ". Знаете, Киев прекрасен на рассвете, его дыхание и недостроенные мосты - очень атмосферно. И заключительная песня трилогии "Гола правда". Ее для меня написала Эйра, очень талантливая певица и композитор совместно с творческим тандемом Вадима Лисицы и Михаила Кошевого. Мы работали с ребятами над песней "Солодка кара", - рассказала Злата в комментарии РБК-Украина.

Злата Огневич недавно выпустила трек "Гола правда"

Параллельно артистка работала в студии над новым альбомом, который появится осенью.

"Музыка всегда отражает пульс времени. Сейчас ситуация в мире оставляет желать лучшего, нам нужно быть сильными! А мне даже сложно представить, что кино, концерты, искусство и артисты могут исчезнуть, поэтому - я всегда за творчество!" – резюмировала артистка.

Напомним, недавно Злата Огневич поделилась впечатлениями от новой прически.

Ранее звездный участник студии "Квартал 95" рассекретил свой гонорар и рассказал, сколько потерял денег из-за карантина.

Также мы писали о том, сколько денег из-за карантина потеряли украинские певцы и шоу-бизнес в целом.