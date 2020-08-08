Нужно искоренять: победительница Холостяк-10 рассказала, как преодолела свою фобию

Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова делится с полонниками не только эффектными фото, но и полезным контентом, а также рассзговаривает на личные темы. Так, недавно она призналась, что у нее имеются серьезные фобии. Самая большая из них - страх высоты (акрофобия).

Даша не только перечислила свои страхи, но и похвасталась достижениями. Например, ей удалось побороть акрофобию. Теперь высота ее не пугает, а наоборот ассоциируется со свободой и красотой.

Также она рассказала, что именно помогло ей преодолеть навязчивое состояние. Оказалось, что толчком для этого стал фотосет. Даша согласилась на съемку на крыше, а позже отважилась на прогулку на воздушном шаре.

"Я всегда боялась высоты (аттракционов, где подкидывает вверх, гор, полетов на самолете, высоких крыш и т.д.). Но, как вы все недавно видели, мы сделали шикарную съемку на крыше, да еще и со спущенными ногами "в пропасть" ", - написала девушка.

Она призналась, что не разделяет позицию людей, которые живут со своими страхами и не хотят посмотреть им в лицо, преодолеть. Победительница проекта убеждена, что с фобиями нужно бороться.

"Их нужно наотрез искоренять. И только тогда вам станет намного легче, а в душе поселится чувство, что вам все по плечу", - резюмировала девушка.

Кстати, ранее победительница Холостяк-10 Даша Ульянова поделилась фото, сделанными еще до пластики губ.