Ну, угадывайте! Леся Никитюк в Праге не на шутку озадачила подписчиков

Леся Никитюк продолжает показывать поклонникам фото со своей недавней поездки в Прагу. Отметим, что в уютный европейский город украинская телеведущая отправилась не просто так, а с важной целью - посещение презентации одного из автомобильных брендов. При этом в поездке Лесю сопровождала ее мама. Более того, на этой же презентации также присутствовали Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов.

И если Кухар уже давно вернулась в Киев, то Никитюк продолжает засыпать поклонников обновлениями из Праги. И одна из “новостей” заставила почитателей Леси напрячься.

Так, на своей страничке в сети instagram “Леди Ле” поделилась новой порцией романтичных фото. Ведущая без макияжа в уютном повседневном образе позирует на фоне местных достопримечательностей.

На этот раз Леся решила организовать конкурс. И условия его непростые:

“В каких странах я ещё не была??? Кто угадает первым хотя бы 3 страны, получит открытку с афтографом”, - обещает Леся.

При этом настоящие фаны Никитюк знают, как сложно справиться с этим заданием. Ведь в рамках программы “Орел и Решка”, которую Леся вела не один год, она успела посетить десятки стран, даже самые экзотические.

Расслабленная Леся Никитюк в Праге (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси принялись угадывать. Но пока безуспешно!

“Итак, Никарагуа, Зимбабве, Норвегия” - “Мимо”, - пишет Леся.

“Шан, Біафра, Нортленд” - “Таких стран либо небыло, либо уже нет (Шан в Бирме, Биафра в Нигерии)”.

“Это нереально угадать”, - подытожил один из поклонников Леси.

Кстати, до этого Никитюк показала очень стильные фото на прогулке с мамой по Праге. Леся трогательно подписала снимки: “Лучшие выходные с мамой”

Леся Никитюк с мамой в праге (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк честно призналась в своем пристрастии и рассказала, как "отводит душу". Леся исполнила саунтрек к новому шоу "Le Маршрутка" и поведала историю создания песни.