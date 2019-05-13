"Ну и монстра мы создали": Влад Топалов поразил неожиданным заявлением

Певец оригинально поздравил любимую жену с праздником
Регина Тодоренко и Влад Топалов - активная и веселая пара, которая умеет позабавить своих поклонников и не раз демонстрировала отличное чувство юмора. Так, в честь Дня матери, который большинство стран мира отмечает во второе воскресенье мая (в 2019 году он выпал на 12 мая), российский певец оставил любимой жене необычное и оригинальное поздравление.
На своей странице в Instagram Влад опубликовал милое пляжное фото с Региной, на котором он нежно целует ее в щеку. Отметим, что снимок был сделан во время семейного отдыха в Турции, куда супруги взяли и маленького сыночка Михаила.
Судя по подписи под фото, в семейном кругу родители любяще называют малыша "монстром". Кроме жены, певец не забыл поздравить также свою маму и тещу.
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)
"Люблю свою стаю! ну и монстра мы с тобой создали, Регина, с Днем Матери тебя, любимая! Моя родная мамочка, @iampandi и тебя! И Вас, тещечка дорогая Ирина Тодоренко! Я очень везучий, раз меня окружают и ЛЮБЯТ (ну, как минимум так говорят) такие Великие и Мощные Женщины. Люблю вас! И всех мам среди вас я поздравляю! Вы - наши героини!!!! Дай Бог вам здоровья и долголетия!" - написал Топалов.
Некоторые подписчики удивились тому, как артист назвал своего сына, однако большинство оценили юмор Влада и умилились необычному поздравлению.
Ранее Регина Тодоренко опубликовала серию забавных фото, на которых ее муж Влад Топалов "приревновал" ее к старому другу Сергею Лазареву и устроил семейные разборки.
Мы также сообщали, что Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях. Телеведущая назвала себя "сумасшедшей мамой".
Кстати, Регина Тодоренко в эффектном купальнике поведала об идеальном отдыхе.