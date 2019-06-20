"Ну копия папы": Лилия Ребрик умилила редким кадром с годовалой дочкой

Лилия Ребрик теперь все чаще и чаще балует поклонников фото со своей младшей дочерью Полиной. Отметим, что 30 апреля девочке исполнился ровно год. До этой даты счастливые родители не показывали лицо своей малышки. Теперь же Лилия и ее супруг, хореограф Андрей Дикий с удовольствием делятся трогательными моментами с ребенком. Также напомним, что Лилия и Андрей воспитывают еще одну девочку – 7-летнюю Диану.

Так, на своей instagram-страничке Лилия опубликовала милые фото с дочкой. Звездная мама и девочка позируют на детской площадке. Обе – в летних платьях. На Ребрик – свободное платье с открытыми плечами нежного пудрового оттенка. Полинка одета в оранжевое платьице с трендовым в этом сезоне плиссе.

Лилия Ребрик с дочкой Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

При этом свой пост телеведущая сопроводила полезной информацией. Ребрик рассказала о приеме воды в летний период.

"Пополняем водный баланс. Вы были правы - моя Поля очень полюбила пить воду из трубочки)) Делает это умело и с аппетитом)) Спасибо всем за совет)) А как у вас там с водичкой дела? Летом нужно пить много воды. Это правило, которое мы знаем, но не всегда выполняем", - пишет Ребрик.

"Как и взрослым, детям надо пить не по графику, а ориентируясь на чувство жажды. В то же время, детям следует напоминать о питье и предлагать воду. Единых норм потребления жидкости нет, но вы можете ориентироваться на общие рекомендации питьевого режима для детей: дети от 1-4 лет - от 2-4 стаканов; дети 4-8 лет - 5 стаканов; дети 9 -13 лет - 7-8 стаканов; 14 и более - от 8 до 11 стаканов", - отмечает Ребрик.

Дочка Лилии Ребрик – Полина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Ребрик поспешили оставить свои комментарии под ее милыми фото:

"Такая красивая, ну копия папы"

"Вылитый папа"

"Мой младший сын из трубочки пьет и воду и.... суп (выпивает бульон, а потом ложкой или вилкой доедает все остальное)"

"Маленькая куколка. На маму похожа!"

"Прелестный чертенок с пушистым хвостом"

"Какое красивое платье у малышки"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик в оригинальном платье вскружила голову пластичным шпагатом. К Ребрик также присоединился ее соведущий - Сергей Зенин.

Также до этого Ребрик поделилась секретом выносливости. Телеведущая назвала простой способ, помогающий ей всегда быть в тонусе.