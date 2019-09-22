"Нравятся высокие и красивые": Потап разоткровенничался о женщинах

Потап всегда умеет с юмором подойти к любому делу. За словом рэпер в карман не лезет, он харизматичный и талантиливый, поэтому не удивительно, что продюсер никогда не был обделен женским вниманием. Он долго скрывал роман с любимой женой Настей Каменских (пара сыграла свадьбу 23 мая), поэтому после новости о разводе с первой женой Ириной Горовой числился в статусе холостяка. Впрочем, похоже, певица стала для Потапа воплощением идеальной женщины. О своих предпочтениях в женской красоте он рассказала в интервью "Светской жизни".

Потап пришел на конкурс "Мисс Украина 2019" и успел даже лично пообщаться с участницами, которые с ним немного пофлиртовали и сделали комплименты. Кате Осадчей рэпер рассказал о том, какие женщины ему нравятся.

"Мне нравятся высокие и красивые девушки, брюнетки, кудрявые. Но наша Украина она разная – у нас очень красивые и рыжие девушки, и чернобровые, и карие глаза, и голубые глаза, и русоволосые", - отметил он.

Видео: YouTube/ Светская жизнь

"Я прошелся за кулисами. А они такие: "Здравствуйте!" Я поправляю галстук, а они говорят: "Красивый, красивый". Номер 12 мне сказала комплимент. Номер 17 поднималась вверх по леснице и говорила: "Привет, я вас так люблю!" Кстати, обе брюнетки", - рассказал Потап.

Также рэпер поделился подробностями празднования дня рождения сына Андрея, которому 9 сентября исполнилось 11 лет.

"С утра были внезапно шарики, потом школа. Через два дня мы поседели с родителями, попели песни, подарили подарки. Он сказал: "Я хочу, чтобы мне все подарили деньги". И он собирал себе на компьютер. Не знаю, насобирал или нет, но он парень уже взрослый – заработал на съемках в рекламе. Ему мама дала карточку, на которой его гонорар. Через пару дней мы заказали ему его любимых фокусников из Интернета", - раскрыл он детали детского праздника.

Фото: Потап с сыном и бывшей женой (instagram.com/realpotap)

Кроме того, Андрей перед началом учебного года решился на эксперементы с внешностью – мальчик осветлил волосы. Папа не препятствовал его желанию, но поставил строгое условие.

"Все, что я мог сказать: "Сынок, я тоже красил волосы, посмотри, что со мной случилось". Это было легко и непринужденно. Он просто сказал, что хочет покрасить волосы, как какой-то футболист. Я сказал: "Ок! Делай, сынок, что хочешь. Но татуировки я запрещаю", - поделился строгий звездный папа.