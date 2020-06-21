Он мне очень нравился: Леся Никитюк показала "любовный треугольник" и себя 17-летнюю

Леся Никитюк регулярно ведет свою Instagram-страничку и радует поклонников искрометным фирменным юмором и красочными зарисовками из жизни, а также не забывает о любимых рубликах – образ дня и сама сшила. Вот архивные снимки появляются в профиле звезды не часто, но ее подписчикам интересно, как теледива выглядела до популярности. Так, Леди Ле решила показать себя 17-летнюю на архивном снимке и рассказать о бушующих на фото страстях. Конечно же, из-за молодого человека!

В 2005 году Леся была яркой блондинкой со слегка вьющимися волосами. Она позирует в красном топе с рисунком-принтом и джинсах с низкой линией талии, щедро усыпанных стразами в районе пояса. Судя по кадру, рядом с ней стоит молодой человек, но действо на заднем фоне куда более интересное.

"На дворі 2005-й, мені 17 ... Я на дискотеці. На фото я з DJ Назіком. Він мені тоді дуже нра. А його бивша сверлить мене поглядом (видно на фото). Сподіваюсь, шо Ліда і DJ живуть щасливо, в них 3-є дітей і вони тепер обоє сверлять поглядом мене по ТВ", - с юмором подписала архивній снимок Леся.

Леся Никитюк показала себя в 17 лет (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики ведущей детально рассмотрели кадр и поделились эмоциями от увиденного.

Уже тогда на тебя смотрели с завистью

Красотка

Отличное фото

Вообще не изменилась!

Обожнюю ті часи (двохтисячні).А Ви не змінилися з того року

Мила дівчинка

А тебе не впізнати. У всіх були джинси-бедровки тоді

Крсуня

Ух яка малиха

Яка була красива, така і залишилася

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила оригинальным фото с коллегой.