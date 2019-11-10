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"Ножки – загляденье": Тодоренко в экстремальном мини гуляет по теплой Одессе

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.11.2019 - 16:22
"Ножки – загляденье": Тодоренко в экстремальном мини гуляет по теплой Одессе
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая сверкнула стройными ножками

Регина Тодоренко после своего дебюта на шоу Танцы со звездами 2019 в качестве ведущей балкона решила задержаться в родной Украине. Погостив пару дней в Киеве, она отправилась в Одессу к родителям. Кстати, звезда приехала не сама, а вместе с сыночком Михаилом. Регина успела посетовать на то, что ей пришлось непросто с малышом в поезде, но Южная Пальмира гостеприимно встретила ее хорошей погодой. Так, Регина показала стрит-стайл фотосет на уютной одесской улочке.

Ведущая позировала в коротком платье-толстовке нежного лавандово-розового оттенка с длинным рукавом и карманами по бокам. Уютный повседневный образ она дополнила белыми кроссовками. Девушка пренебрегла косметикой и выглядела максиально естественно.

"Ну, как же здесь теплоооооо! У меня +15 в Одессе, а в вашем городе какая погода?" - поинтересовалась Регина, не забыв упомянуть о том, что для прогулки выбрала одежду от собственного бренда.

&quot;Ножки – загляденье&quot;: Тодоренко в экстремальном мини гуляет по теплой Одессе

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонникам пригонялись новые снимки любимицы. Они оценили стройные ножки ведущей, а также поинтересовались, не холодно ли ей было разгуливать по Одессе налегке.

&quot;Ножки – загляденье&quot;: Тодоренко в экстремальном мини гуляет по теплой Одессе

&quot;Ножки – загляденье&quot;: Тодоренко в экстремальном мини гуляет по теплой Одессе

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

  • Красотка
  • Регина, вы чем-то похожи с мужем
  • Ножки - просто загляденье!
  • Самый милый человечек, которого я когда-либо видела! Регина - чудо!
  • 15 градусов с голыми ногами? Бррр
  • Регина - красотка!
  • Яка гарна!

Скриншот комметариев

Ранее Регина Тодоренко показала на видео прогулку с родной тетей. Ведущая отметила, что из-зааномально теплой погоды в Одессе на деревьях появились почки.

К слову, дома Тодоренко уже заждался муж Влад Топалов. Он сообщил, что вскоре жена и сын вернуться в его крепкие объятия.

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Новости Украины Регина Тодоренко
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