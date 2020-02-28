Новый сезон – новая прическа: Кайли Дженнер кардинально сменила имидж

Кайли Дженнер известна своей любовью к экспериментам в стиле. И это касается не только одежды, макияжа, но и прически. Так, девушка обожает примерять разноцветные парики, использовать накладные пряди и разные типы укладок. Но всегда при этом она возвращается к своему натуральному темно-каштановому оттенку. Но в этот раз, похоже, все серьезно – самая молодая миллиардерша в мире решилась на кардинальную смену имиджа.

Кайли стала блондинкой (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли показала фото, где позирует в самолете. Девушка одета в комфортный наряд, идеальный для перелета: серые спортивные брюки, черную кожаную курточку, кроссовки, а дополняют образ темные очки и фиолетовая сумка. Но главная изюминка образа – прическа. Длинные волосы самой младшей из семейства Кардашьян-Дженнер теперь окрашены в светлый оттенок. Пряди она вытянула утюжком, уложив их на прямой пробор.

Кайли к лицу новый оттенок (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, новый цвет волос Кайли показала еще неделю назад. Но поскольку позже она выложила видео вновь с темным оттенком, то многие фолловеры решили, что смена имиджа была обусловлена каким-то очередным проектом. Но теперь сомнений нет, Кайли явно намерена перейти на "светлую сторону". Об этом говорит и смена фото профиля бизнесвумен. Буквально несколько часов назад она поменяла ее на "блондинистую".

Поклонники остались в восторге от таких перемен в стиле своей звезды. Они не могут остановиться, расписывая, как отлично выглядит Кайли. Многие считают, что этот оттенок намного больше идет Дженнер, чем темный. Что ж, посмотрим, на сколько хватит Кайли в этот раз.

Даааа! Она приближается к блондинке, это смотрится просто бомбически!

Ох, вау!

Твоя прическа – это все

Тебе так идет

О боже! Оставь этот цвет навсегда!

Королева! Этот оттенок твой!

Эти волосы просто восхитительны!

Комментарии к посту звезды (фото: принтскрин instagram.com/kyliejenner)