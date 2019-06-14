"Новых детей тебе": Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения

14 июня знаменитой телепутешественнице, успешной ведущей собственных шоу, а также счастливой жене и маме маленького сыночка Регине Тодоренко исполнилось 29 лет. Конечно же, в этот день ее ждет множество поздравлений и теплых слов - как от самых близких, так и от многочисленных поклонников. Любимый супруг артистки, российский певец Влад Топалов уже поздравил ее на своей страничке в Instagram, причем оставил весьма оригинальные пожелания.

Он опубликовал яркое фото любимой жены, на котором счастливая Регина запечатлена на пляже в купальнике и солнцезащитных очках. Влад отметил, что не будет писать много "сопливых" слов, а лучше скажет из лично, однако это у него не очень-то получилось и пост получился очень милым и трогательным.

Топалов признался ей в любви, а главное - пожелал им завести еще детей. Напомним, пара растит полугодовалого сына Михаила, которого они в семье ласково называют Майкл.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Матушка моя! Друг мой родной! С днем варенья тебя! Сопливо-мимишного поздравления не будет. Их сегодня у тебя достаточно! Все скажу лично! А тут я хочу радоваться и улыбаться! Ты - солнце! Ты - невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и "озеленяет" все вокруг и все, чего касается! Будь ЗДОРОВОЙ. Это главное! Это вопрос нашего с Майклом выживания, ты - самый веселый человек на земле! Твоей доброты и любви хватает на миллиарды световых лет! Блин.... все равно как-то мимишно выходит. Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чем, кроме меня))) пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и, главное, новых ДЕТЕЙ! Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты мама года, жена года, ведущая года, женщина года для нас!!!! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты крутой медведь! твои папа и сын!" - поделился певец.

Подписчики поспешили присоединиться к поздравлениям и засыпали Регину приятными пожеланиями, а также отметили, что они прекрасная семья и видно, что очень любят друг друга.

Боже)) как он классно ее поздравил,как он ее любит

Действительно солнечная девушка

Это одно из лучших поздравлений, которые мне удавалось читать! Вы крутые!

Влад супер. С днем рождения Регину

Одно из самых четких и красивых поздравлений я увидела у Вас, Влад! очень правильные и красивые слова от мужчины, мужа, папы...

Блиииин, это так мимишно. С днем рождения, Регина

Поздравление супер просто. Есть же все таки настоящие мужчины

Да так мило. С Днем Рождения любимую жену твою, она огонь

Пусть у вашего счастья семейного не будет конца!

Боже, как это трогательно и самое главное от сердца

Как мило и чувствуется огромная любовь. С днем рождения, Регину. Будьте счастливы и солнцем друг другу

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Отметим, что сама Тодоренко попросила поклонников о необычном подарке на день рождения - помочь больному ДЦП ребенку, контакты которого оставила на своей страничке.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, счастливая Регина Тодоренко заинтриговала подароком от Влада Топалова на день рождения, однако пока не призналась, что же это.

Ранее Регина Тодоренко сделала неожиданное признание и заявила, что готова к еще одному ребенку и очень хочет девочку.

Также Тодоренко и Топалов похвастались стильной семейной фотосессией, продемонстрировав сцены из супружеской жизни.