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С новой прической и в роскошном платье: Анита Луценко покорила стильным выходом

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.12.2019 - 15:57
С новой прической и в роскошном платье: Анита Луценко покорила стильным выходом
Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Звездный тренер недавно сменила цвет волос и очень довольна

Известная украинская фитнес-тренер и ведущая проекта "Зважені та щасливі" Анита Луценко недавно взбудоражила своих поклонников очередной сменой имиджа - не так давно она поразила всех, сделав экстремально короткую стрижку под мальчика, а теперь еще и покрасилась в ярко-розовый цвет. На днях знаменитость "выгуляла" свою новую прическу, появившись на светском мероприятии.

Снимками с выхода в свет Анита поделилась на своей странице в Instagram. Она посетила вечеринку от издания L'Officiel, восхитив выбором наряда - спортсменка позировала на фото в роскошном полупрозрачном черном платье в пол.

Ее яркие волосы особенно выигрышно смотрятся на фоне темного наряда и розовой стены за спиной тренера.

С новой прической и в роскошном платье: Анита Луценко покорила стильным выходом

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Также Анита сделала совместное фото с участницей Танцев со звездами 2019 Аленой Шоптенко.

"Ежегодная red shoes party #lofficiel", - подписала кадры Луценко.

С новой прической и в роскошном платье: Анита Луценко покорила стильным выходом

Фото: Анита Луценко и Алена Шоптенко (instagram.com/anitasporty)

Пользователи сети оспали Аниту комплиментами, восторгаясь ее прической и образом в целом.

  • Красота
  • Стрижка и цвет вам очень идут ! Ваш лучший образ!!!
  • Така яскрава, класс
  • Цей Pink колір Вам дуже личить! Така яскрава
  • Стрижка супер. А цвет бомба, Аніта виглядаєте на всі
  • Ах!!! Невероятнная!!
  • Анита, образ просто супер! Вы нереальная просто!
  • Анита, вы неотразимы
  • Просто нереал
  • Платье шикарное
  • З цією зачіскою цей колір реально круто виглядає!!!!
  • Причёска АГОНЬ!
  • Такая нежная и необычная. Очень утончённая

С новой прической и в роскошном платье: Анита Луценко покорила стильным выходом

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним .Анита Луценко призналась, почему решила отрезать волосы "под мальчика".

Анита Луценко призналась, почему решила отрезать волосы "под мальчика" Ярко и смело: Анита Луценко кардинально сменила имидж
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