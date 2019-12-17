С новой прической и в роскошном платье: Анита Луценко покорила стильным выходом

Звездный тренер недавно сменила цвет волос и очень довольна
Известная украинская фитнес-тренер и ведущая проекта "Зважені та щасливі" Анита Луценко недавно взбудоражила своих поклонников очередной сменой имиджа - не так давно она поразила всех, сделав экстремально короткую стрижку под мальчика, а теперь еще и покрасилась в ярко-розовый цвет. На днях знаменитость "выгуляла" свою новую прическу, появившись на светском мероприятии.
Снимками с выхода в свет Анита поделилась на своей странице в Instagram. Она посетила вечеринку от издания L'Officiel, восхитив выбором наряда - спортсменка позировала на фото в роскошном полупрозрачном черном платье в пол.
Ее яркие волосы особенно выигрышно смотрятся на фоне темного наряда и розовой стены за спиной тренера.
Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)
Также Анита сделала совместное фото с участницей Танцев со звездами 2019 Аленой Шоптенко.
"Ежегодная red shoes party #lofficiel", - подписала кадры Луценко.
Фото: Анита Луценко и Алена Шоптенко (instagram.com/anitasporty)
Пользователи сети оспали Аниту комплиментами, восторгаясь ее прической и образом в целом.
Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)
Напомним .Анита Луценко призналась, почему решила отрезать волосы "под мальчика".