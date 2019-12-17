С новой прической и в роскошном платье: Анита Луценко покорила стильным выходом

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Звездный тренер недавно сменила цвет волос и очень довольна

Известная украинская фитнес-тренер и ведущая проекта "Зважені та щасливі" Анита Луценко недавно взбудоражила своих поклонников очередной сменой имиджа - не так давно она поразила всех, сделав экстремально короткую стрижку под мальчика, а теперь еще и покрасилась в ярко-розовый цвет. На днях знаменитость "выгуляла" свою новую прическу, появившись на светском мероприятии.

Снимками с выхода в свет Анита поделилась на своей странице в Instagram. Она посетила вечеринку от издания L'Officiel, восхитив выбором наряда - спортсменка позировала на фото в роскошном полупрозрачном черном платье в пол.

Ее яркие волосы особенно выигрышно смотрятся на фоне темного наряда и розовой стены за спиной тренера.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Также Анита сделала совместное фото с участницей Танцев со звездами 2019 Аленой Шоптенко.

"Ежегодная red shoes party #lofficiel", - подписала кадры Луценко.

Фото: Анита Луценко и Алена Шоптенко (instagram.com/anitasporty)

Пользователи сети оспали Аниту комплиментами, восторгаясь ее прической и образом в целом.

Красота

Стрижка и цвет вам очень идут ! Ваш лучший образ!!!

Така яскрава, класс

Цей Pink колір Вам дуже личить! Така яскрава

Стрижка супер. А цвет бомба, Аніта виглядаєте на всі

Ах!!! Невероятнная!!

Анита, образ просто супер! Вы нереальная просто!

Анита, вы неотразимы

Просто нереал

Платье шикарное

З цією зачіскою цей колір реально круто виглядає!!!!

Причёска АГОНЬ!

Такая нежная и необычная. Очень утончённая

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним .Анита Луценко призналась, почему решила отрезать волосы "под мальчика".