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В новом видео «Ми вітер» Руслана танцует среди облаков на высоте 120 метров (ВИДЕО + ФОТО)

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.03.2020 - 12:31
В новом видео «Ми вітер» Руслана танцует среди облаков на высоте 120 метров (ВИДЕО + ФОТО)
Руслана (фото: пресс-служба артистки)

Кадры музыкального видео «Ми вітер» поражают своим масштабом. Съемки прошли на высоте 120 метров на ветряке, который находится в Херсонской области на Новотроицкой станции компании «Виндкрафт Украина».

Певица Руслана поражает новым видео «МИ ВІТЕР/WE ARE WIND». Клип снят на настоящем ветряке, которая генерирует энергию ветра. Именно эту идею чистой энергии продвигает певица в своем творчестве и жизни.

Трое суток, от восхода до заката солнца, Руслана и съемочная группа провели на открытой площадке самой высокой точки ветряка. В видео артистка пластично двигалась на восходе солнца, среди облаков. Настоящие вау-эмоции заставляют влюбиться в видео с первого просмотра. Хочется рассмотреть каждый кадр клипа «Ми вітер»!

В новом видео «Ми вітер» Руслана танцует среди облаков на высоте 120 метров (ВИДЕО + ФОТО)

«Это впечатления, которые невозможно передать. Стоишь на ветряке, закрываешь глаза и представляешь, что ты стоишь на сцене, а вокруг тебя огромный стадион. Открываешь глаза – восходит солнце и думаешь: «Как передать эти впечатления людям?». Когда стоишь в горах, ты не чувствуешь этой высоты. Это можно сравнить только или со свободным падением, когда ты прыгаешь с тросом – банджи-джампинг, или прыжком с парашютом. И то, когда ты летишь – это лишь мгновение, а мы провели три дня на ветряке, высотой 120 метров. На этой высоте совсем другой воздух. Мы так сроднились с этой высотой, мне было настолько комфортно в небе. Это такой мэджик», – прокомментировала Руслана.

Видео создано на срезе поп-музыки и социальной футуристики, и дополнено виртуальной реальностью. Энергию ветра возможно почувствовать, но невозможно показать. Поэтому команда приняла решение изобразить ветер в виде фантастических кругов – digital wind.

Новое видео артистки посвящено переходу человечества на чистые источники энергии, в частности энергию ветра. В клипе Руслана предстает в нескольких стильных образах: милитари-костюме, а также нежном белом невесомом платье, которое подчеркивает безудержную энергию ветра, женственность и прекрасную физическую форму певицы.

Руслана - «Ми вітер»

Песня «Ми вітер» вошла в новый EP-альбом артистки с одноименным названием, который вышел на всех музыкальных платформах в марте.

«После завершения съёмок мне еще долгое время было скучно на земле: снова хотелось в небо, хотелось этого драйва. Особенность момента съёмок клипа «Ми вітер» останется со мной навсегда. Это как для некоторых людей свадьба или какие-то другие знаковые даты. Они запоминают их на всю жизнь и знают, что с ними такого больше не будет. Так и я. Я считаю, что этот адреналин, это первое впечатление, эта высота – это мое. Не то, чтобы я настолько была экстремальная по жизни, но я за то, чтобы чувствовать нечто большее. Я отношусь к тем людям, которые хотят познавать жизнь больше, чем им разрешено. Именно это я нашла там в небе. Это было круто. Этот ветряк - моя лучшая сцена за всю жизнь», – дополнила Руслана.

В новом видео «Ми вітер» Руслана танцует среди облаков на высоте 120 метров (ВИДЕО + ФОТО)

В новом видео «Ми вітер» Руслана танцует среди облаков на высоте 120 метров (ВИДЕО + ФОТО)

Руслана вновь поражает масштабом своих идей! Певицу не останавливает экстрим! Несколько недель команде артистки пришлось ждать всех разрешений на съёмку клипа на такой экстремальной локации. Для того, чтобы снять видео «Ми вітер» на фоне восхода солнца, артистка и её команда в течение трех дней просыпались в 2 часа ночи. На открытую площадку ветрогенератора ведет всего одна дорога – маленький лифт, в который помещается только 2 человека, учитывая инструктора. Специальное страховочное оборудование сильно ограничивало движения певицы, поэтому несколько кадров она сняла без снаряжения, хотя это было очень опасно. Певица приоткрыла завесу тайны о том: какие испытания прошла съёмочная группа и, вместе с новым видео, представила making-of клипа «Ми вітер».

Песня и клип «Ми вітер» будут представлены в двух версиях: украинской и английской (появится в сети позже).

Интересный факт: впервые в мире, артист не испугался подняться на ветряк, и снять на высоте 120 метров клип. И это была наша украинская певица Руслана!

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