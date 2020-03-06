Чего ж его не носить: Ирина Билык ждет кольцо от Олега Винника

В откровенной беседе с журналисткой Викторией Маремухой для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» известная певица Ирина Билык рассказала, ревнует ли ее муж Аслан Ахмадов к прежним избранникам, почему могла бы сменить фамилию на Винник, а также дала совет женщинам, как сохранить дружеские отношения после развода.

Кажется, что украинского шоу-бизнеса вообще не существовало бы без Ирины Билык. Она, между прочим, уже тридцать лет на сцене. И на протяжении всех этих лет поклонников интересовало не только творчество звезды, но и личная жизнь. Гражданские браки с продюсером Юрием Никитиным, моделью Андреем Оверчуком, шоуменом Дмитрием Коляденко, хореографом Дмитрием Дикусаром. Но только Аслан Ахмадов стал первым официальным мужем артистки. Однако, несмотря на статус жены, иногда мужчины предлагают Ирине руку и сердце. То бывший гражданский муж певицы Дмитрий Коляденко станет на одно колено, то поклонники на концертах заявляют, что готовы ждать звезду всю жизнь. Ирина рассказала, ревнует ли ее муж Аслан к такому вниманию многочисленных женихов.

«Он не ревнует! На мне, кстати, сейчас кольцо Дмитрия Дикусара. Я извиняюсь, но у меня их там, где-то 5, 6, 7, я не помню. Лежит красивое обручальное кольцо с бриллиантом, чего же его не носить? Затем снова вспоминаю о подарке – Никитин, когда-то дарил мне несколько на концертах во дворце «Украина». Я все это ношу», – призналась певица Ирина Билык в программе «Ранок з Україною».

Аслан Ахмадов и Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Больше того, по словам певицы, при встрече её бывшие мужья не только здороваются друг с другом, они хорошо общаются и даже находятся в дружеских отношениях.

«Да, они и так встретятся в мой День рождения во дворце «Украина», на моем сольном концерте. Затем будет празднование. Для немногих, но это будет, и я уже пригласила и Диму Дикусара, и Диму Коляденко, и Юру Никитина, – призналась артистка. – Это очень несложно – любить друг друга даже после расставания. Надо просто любить душой человека и не вспоминать какие-то неприятные моменты».

Чтобы сохранить хорошие отношения с любимыми, звезда советует с ними расходиться, как только вы почувствовали, что отношения уже не такие, как раньше.

«Мы с мамой это обсуждали, и она говорит: «Ира, если бы я была моложе, пошла бы к другому мужчине. Не жила бы с папой 45 лет». Я отвечаю, что она могла это сделать. Многие женщины меня поддерживают, и поэтому у меня большая команда – армия. Люблю их называть «армия поклонниц». А поклонниц у меня гораздо больше, чем мужчин поклонников. То есть, мне кажется, что надо брать фамилию Винник, – смеясь, прокомментировала Ирина Билык. И ответила на вопрос, имеет ли в своем арсенале кольцо от певца Олега Винника. – Я буду ждать!».