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"Ноги от ушей": Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.09.2019 - 11:33
"Ноги от ушей": Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица поделилась яркими фото с отдыха на Лазурном побережье

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская продолжает наслаждаться веселым отдыхом с друзьями на Лазурном побережье Франции. Ранее артистка восхитила эффектным нарядом в горошек во время прогулки по живописным Каннам, после чего отправилась в морское путешествие на яхте, где релаксирует на солнышке и демонстрирует коллекцию ярких купальников.

Так, Слава показала фанатам свой "идеальный" купальник, который, по ее словам, делает на снимке ноги более длинными. Артистка позирует, стоя на яхте - она держится за канат и весело раскинула руки, при этом счастливо улыбаясь. Стоит отметить, что ее ноги действительно кажутся просто-таки бесконечными, а точеной фигуре можно только позавидовать!

Каминская выбрала яркий купальник необычного кроя - он слитный, при этом оголяет большую часть живота и отличается высокими вырезом в нижней части. Цвет наряда также оригинальный - верхняя его часть зеленой "змеиной" расцветки, а нижняя - ярко-синяя.

"Хотите длинные ноги на фото ? Идеальный купальник", - прокомментировала артистка.

&quot;Ноги от ушей&quot;: Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

На еще одном кадре они с подругами загорают, лежа на яхте.

"Ноги от ушей ))) не оторвёшь. Если ты акробат", - подписала снимок Слава.

&quot;Ноги от ушей&quot;: Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры звезды поспешили оставить свои отзывы, восторгаясь ее формами и нахваливая купальник.

  • Такие ноги будут в любом купальнике длинными
  • Не в купальнике дело,у тебя и так..."ноги от ушей"
  • Богиня моя
  • Крутая! А купальник идеальный
  • Хочу длинные в жизни
  • Хитрая лиса)) ноги бомбезные-вот и весь секрет.
  • Очень красивая
  • Супер! Класнючая...
  • На фотку невозможно насмотреться))) фигура вау)
  • Красивые ноги

&quot;Ноги от ушей&quot;: Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов в купальнике экстремально преодолела свой страх. Певица сиганула в воду прямо с борта яхты, причем высота судна была довольно внушительной.

Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов засветилась на обложке известного журнала. Певица запечатлена в стильном наряде с эффектным кожаным корсетом.

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Новости Украины фигураСлава Каминская
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