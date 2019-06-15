Ноги от ушей! Обольстительная Леся Никитюк соблазнила чувственным кадром

Известная шоувумен и телеведущая Леся Никитюк неизменно радует поклонников традиционными "образами дня". Она регулярно публикует фото на станице в Instagram и сториз, где демонстрирует идеальную фигуру в разнообразных нарядах. Неизменно предметом восхищения остаются для поклонников Леди Ле ее бесконечные стройные ножки, которые она с удовольствием показывает в коротких платьях и шортах. Леся решила не томить поклонников в ожидании и побаловать очередным эффектным кадром, на котором запечатлена в наряде изумрудного цвета на запах.

Звезда опубликовала снимок, который вошел в фотосет для одного из известных украинских глянцев. Съемка проходила на пирсе яхт-клуба под Киевом, где Леся позировала на причале. Ранее она уже вызвала фурор кадром в пиджаке с рыбками, засветив на камеру длинные ножки и упругие ягодицы. Теперь же звезда решила поделиться еще одним, менее откровенным, но не менее эффектным снимком.

Леди Ле позирует на причале, присев так, что ее изумрудный атласный длинный наряд распахнулся, явив миру стройные ножки знаменитости. Ее длинные волосы разметались по плечам, а чувственное выражение лица лишь сделало кадр еще более атмосферным.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного фото. Они решили сообщить Лесе, что думают о ее внешности и образе, не удержавшись от искренних комплиментов.

"Ноги от ушей, красуня!", "Красивая фигура", "Леся, ти найгарніша в українському шоу-бізнесі", "Русалка", "Богиня", "Шикарна", "Красотка супер", "Файний ангел", "Идеальная", "Леся, ти як завжди шикарна", "Ну що сказати… богиня!" -делились своим мнением подписчики.

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк в цветастом наряде очаровала броским летним образом.

Напомним, что Леся Никитюк в мини платье и ботфортах покрасовалась в объятиях известного шоумена.