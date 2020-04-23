Ноги превратились во что-то страшное: Тодоренко поразила откровениями о карантине

Экс-звезда шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко проводит карантин с мужем Владом Топаловым и сыночком Михаилом, которому нет еще и двух лет, так что малыш требует от родителей много внимания. Кроме того, ведущая делится с поклонниками архивными фото, полезными советами и рассказывает о себе и своей жизни - так, недавно звезда опубликовала 10 фактов о себе и предложила фанам угадать, какие из них она выдумала. На самоизоляции Регине особо некогда скучать, а фигуру она поддерживает правильным питанием и йогой. А вот с некоторыми уходовыми процедурами не все так хорошо, призналась артистка в интервью Grazia.

По словам 29-летней телезвезды, без косметических процедур приходится по-настоящему страдать, да и внешний вид оставляет желать лучшего.

"Человек, которого мне особенно не хватает сейчас, — это мой мастер маникюра. Любые попытки самостоятельно сделать маникюр или педикюр заканчиваются печально. Мои ноги превратились во что-то адски страшное — в такое, что нельзя показывать мужу, а уж тем более в Instagram. Да, педикюр я делаю такой, что и врагу не пожелаешь: сначала отрезаю себе по полпальца, потом на эти раны наношу антисептик, и после этого мои ноги становятся красно-зеленого цвета: от зеленки и "Фукорцина". Все мои две ноги", - откровенно поведала Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Кроме того, она скучает и по другим вещам: "Список вещей, по которым я уже успела соскучиться, выглядит примерно так: вкусный латте из хорошей кофейни, вечера с друзьями за настольными играми, съемки "Пятницы с Региной", городская суета. И конечно, бассейн, сауна, хаммам".

При этом, пока многие вынуждены забыть о работе, телеведущая завалена делами, как и ее супруг Влад Топалов.

"У него — онлайн-занятия по игре на гитаре, записи "демок". У меня — монтаж шоу (я постоянно на связи с монтажерами), проведение онлайн-трансляций и марафонов для умных людей, соответственно, и подготовка к ним. А еще мы много времени проводим с малышом: играем, веселимся, гуляем, где разрешено. И готовим вместе (это очень сближает) — придумываем какие-то новые блюда, чтобы не каждый день была гречка с тушенкой. В общем, стараемся активно проводить эти дни и не унывать. Мы, честно говоря, даже не успеваем посмотреть любимый сериал — столько есть всяких дел!" - поделилась Регина.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Артистка отмечает, что все успевать ей помогает позитивный настрой и желание самосовершенствоваться.

"Знаете, я очень люблю фразу из фильма "Москва слезам не верит": "Я не хочу знать, почему нет, я хочу знать, что вы сделали для того, чтобы было да". Эта фраза стала моим кредо по жизни, и я стараюсь своему зрителю доказать, что все невозможное возможно. Нужно лишь определить цель и метод достижения этой цели. Все в этом мире досягаемо и достигаемо. Главное только понять, как это сделать", — раскрыла секрет успеха звезда.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее растроганная до слез Регина Тодоренко восхитилась любимым мужем Владом Топаловым.