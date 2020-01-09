Ноги мечты: Ева Лонгория восхитила совершенным телом в ярком купальнике

Ева Лонгория – настоящая икона стиля, которая в последнее время буквально засыпала сеть яркими образами. Не меньше на ее странице и соблазнительных пляжных снимков из недавнего отпуска. 44-летняя звезда отправилась праздновать Новый год к океану, прихватив любимого сына Сантьяго, а также нескольких подруг.

Ева в отпуске сделала массу фото (фото: instagram.com/evalongoria)

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И хотя Ева пробыла там недолго, уже спустя несколько дней вернувшись и нырнув с головой в работу, но воспоминания о побеге в лето ее точно не отпускают. Так, звезда опубликовала новый снимок, на котором позирует в ярком купальнике, широкополой шляпке и солнцезащитных очках. «Уже пора перестать постить снимки с отпуска?», – написала Лонгория под жизнерадостным кадром возле бассейна. На фото она полной мерой продемонстрировала свои стройные длинные ноги, тонкую талию и подкачанные руки.

Ноги Евы всегда собирают массу комплиментов (фото: instagram.com/evalongoria)

«Ты прекрасна», «восхитительна», «невероятная», – пишут ей комплименты поклонники. К слову, в отпуск Ева брала несколько купальников. Один из них – белый с брошью. Эта модель, по всей видимости, особенно приглянулась знаменитости, так как кадров в нем максимальное количество.

Напомним, на днях Ева показала, как удачно обыграть ее любимый принт – змеиный. У звезды есть несколько платьев такой расцветки. И все от ее любимой подруги Виктории Бекхэм. Она сочетает их с черными аксессуарами. А когда хочет выделиться, подбирает более яркие вещи. К примеру, один из самых удачных выходов – в туфлях и с клатчем оттенка фуксия. Получилось более чем стильно!