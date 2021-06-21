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А что с ногами? Каменских озадачила фанатов снимком в бикини

Автор: RBC.UA

Настя Каменских наслаждается жаркой погодой и не упускает случая позагорать - благо, их с Потапом частный дом с бассейном это позволяет. Певица поделилась жарким фото в бикини, при этом несколько озадачив поклонников.

У себя в Instagram артистка показала, как принимает солнечные ванны на зеленой лужайке у дома.

34-летняя Каменских сидит на расстеленном на траве полотенце в неоново-желтом бикини. Она надела темные очки и томно откинула голову назад, подставляя лицо солнцу. При этом на первом плане на фото - длинные ножки Насти.

"Спасибо, Вселенная, за ещё один прекрасный день. На фото абсолютное блаженство", - прокомментировала снимок знаменитость.

Настя Каменских удивила длинными ногами на снимке в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники засыпали певицу комментариями, восхищаясь ее фигурой. Однако многих смутили слишком уж длинные ступни исполнительницы - фолловеры гадают, фотошоп это или же просто неудачный ракурс.

  • Да уж, с фотошопом ног перебор
  • Насть, лыжи
  • Стопа 48?
  • Ноги размера 50?
  • Очень красивое фото!!! Счастья вам каждую секунду!
  • Капец! А что с ногами???
  • Твои ступни просто невероятно длинные....это фактически плавники
  • Настя, как всегда, невероятная
  • Настюша красотка
  • Какие ноги
  • Шикарные ноги. Анастасия, вы красотка
  • А что с ногами, 54 размер
  • Богиня

Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что ее раздражает в Потапе.

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Настя Каменскихпевецфигура