А что с ногами? Каменских озадачила фанатов снимком в бикини

34-летняя Каменских сидит на расстеленном на траве полотенце в неоново-желтом бикини. Она надела темные очки и томно откинула голову назад, подставляя лицо солнцу. При этом на первом плане на фото - длинные ножки Насти.

"Спасибо, Вселенная, за ещё один прекрасный день. На фото абсолютное блаженство", - прокомментировала снимок знаменитость.

Настя Каменских удивила длинными ногами на снимке в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники засыпали певицу комментариями, восхищаясь ее фигурой. Однако многих смутили слишком уж длинные ступни исполнительницы - фолловеры гадают, фотошоп это или же просто неудачный ракурс.