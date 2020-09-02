Ночное свидание: Барбара Палвин покорила сеть соблазнительными домашними фото

Барбара Палвин вовсю рекламирует новую коллекцию нижнего белья от Victoria's Secret. Причем делает это очень оригинальным образом: не выходя из дома, создает яркие и соблазнительные композиции. Ранее она сфотографировалась у бассейна, надев комплект леопардовой расцветки. А теперь примерила бюстгальтер и трусики с кружевными вставкам черного цвета. Барабара стоит у себя в ванной комнате. Кроме уже упомянутых вещей популярного бренда, на ней надеты джинсы, которые она расстегнула и спустила ниже талии. Таким образом, ее роскошное тело предстало перед подписчиками во всей красе.

Барбара делает макияж (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Модель занята тем, что делает макияж: вокруг разложены косметические принадлежности, а в руках девушка держит тушь для ресниц. Волосы она для удобства собрала в высокий хвост. Мейк-ап получился необычным, Барбара явно постаралась. Тон лица максимально ровный, глаза четко выделены, брови – прорисованы, а скулы подчеркнуты. В таком виде девушка собралась не куда-нибудь, а на свидание со своим любимым – актером Диланом Спроусом.

«Готова к ночному свиданию в моем Very Sexy push-up. Девушки готовы веселиться», – сделала она кокетливую подпись. «О боже», «Ты невероятная», «Это невозможно – быть такой красивой», «Идеальная», – ответили ей поклонники.

Барбара обожает блистать в вечерних нарядах (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, венгерская супермодель уже давно встречается с актером Диланом Спроусом. Недавно парень отметил 28-летие, и Палвин поспешила его поздравить с помощью своего блога. Стоит отметить, что посты личного характера на ее странице появляются весьма часто. Хотя ранее в интервью 26-летняя девушка призналась, что хочет проводить в соцсетях меньше времени, сосредоточившись на личной жизни.