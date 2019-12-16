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Ночная жрица атакует: Оля Полякова показала, чем занимается по ночам (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.12.2019 - 15:16
Ночная жрица атакует: Оля Полякова показала, чем занимается по ночам (видео)
Оля Полякова в съемках нового клипа (фото: пресс-служба)

Оля Полякова покоряет новым образом - на смену Королеве Ночи пришла Ночная жрица

После гиперпродуктивного года, который стал для Оли Поляковой триумфальным, в канун новогодних и Рождественских праздников певица выпускает неожиданную коллаборацию с одной из сетью супермаркетов. Теперь на "Королеву Ночи" можно не только смотреть, но и попробовать на вкус. Кстати, ранее Оля Полякова удивила поклонников провокационным нарядом на шоу "Х-фактор".

В новом видеоролике певица раскрывает всю правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц. И за 4 минуты демонстрирует все слабости тонкой женской натуры, с которой приходится сталкиваться каждой девушке в неравной битве с открытым холодильником после 23:59.

Оля Полякова - Ночная Жрица

Яркие образы, фирменная пластика, тонкий юмор и лёгкая самоирония – это то, что выделяет работы Поляковой среди миллионов других. Специально для съёмок "Ночная жрица" певица привлекла победителей и участников-фаворитов пяти сезонов "Лиги смеха", почётным тренером которого поп-дива является на протяжении четырёх лет: главную мужскую роль исполнил Марк Куцевалов ("Призрачный Гонщик", победитель 2-го сезона), Виктор Розовый и Станислав Антипов (дуэт-победитель 3-го сезона "Загорецька Людмила Степанівна"), Ирина Карабач и Анастасия Ткаченко (обладательница титула "лучшая актриса" 5-го сезона "Лиги Смеха").

Режиссёрами нового видео выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.

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