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Ночная романтика: влюбленные Осадчая и Горбунов прогулялись по вечернему Киеву

Автор: Ольвия Агаркова

Супруги погулялись по центру ночной столицы

Юрий Горбунов и Катя Осадчая недавно вернулись из Турции, где вдоволь насадились солнцем и морем, а в Киеве они приступили к активной работе, но о релаксе и времени только для двоих также не забывают. Парочка любит совершать прогулки по ночному Киеву, одну из них она запечатлила на ярких фото.

Юрий и Катя устроили фотосессию на Пешеходном мосту в сумерках, показав огни вечернего города. Супруги сделали счастливое селфи, а затем сфотографировали друг-друга. Летний теплый вечер позволил надеть легкие и удобные аутфиты и насладится неспешной пешей прогулкой. Так, Катя выбрала модный в этом сезоне костюм с шортами-бермудами из натуральной ткани нежного розового оттенка и жакетом оверсайз.

"Коли ви останній раз гуляли вечірнім Києвом? Київ прекрасний!На жаль закінчується літо!" - подписал романтические ночные фото Юрий.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтическую прогулку по вечернему Киеву (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники поспешили одарить пару комплиментами.

  • Ви сама гарна пара України. Дивлюся на вас і любуюся. Вічного вам щастя і любові
  • Вы супер!
  • Ви чудові, та прекрасна пара, самі самі самі найкращі телеведучі. Щастя вам та великої любові
  • Обожнюю цю парочку,ви такі круті
  • Ви такi класнi
  • Как мило
  • Такі щирі

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая в легких шортах сверкнула длинными загорелыми ножками и напомнила о закате лета

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