Ночная романтика: влюбленные Осадчая и Горбунов прогулялись по вечернему Киеву

Супруги погулялись по центру ночной столицы
Юрий Горбунов и Катя Осадчая недавно вернулись из Турции, где вдоволь насадились солнцем и морем, а в Киеве они приступили к активной работе, но о релаксе и времени только для двоих также не забывают. Парочка любит совершать прогулки по ночному Киеву, одну из них она запечатлила на ярких фото.
Юрий и Катя устроили фотосессию на Пешеходном мосту в сумерках, показав огни вечернего города. Супруги сделали счастливое селфи, а затем сфотографировали друг-друга. Летний теплый вечер позволил надеть легкие и удобные аутфиты и насладится неспешной пешей прогулкой. Так, Катя выбрала модный в этом сезоне костюм с шортами-бермудами из натуральной ткани нежного розового оттенка и жакетом оверсайз.
"Коли ви останній раз гуляли вечірнім Києвом? Київ прекрасний!На жаль закінчується літо!" - подписал романтические ночные фото Юрий.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтическую прогулку по вечернему Киеву (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники поспешили одарить пару комплиментами.
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Напомним, что ранее Катя Осадчая в легких шортах сверкнула длинными загорелыми ножками и напомнила о закате лета