Нимфа океана: Лилия Подкопаева в полупрозрачном наряде заворожила пляжной фотооткрыткой

Лилия Подкопаева на карантине проводит время с семьей в США. Гимнастка недавно отметила день рождения своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского и трогательно поздравила вторую половинку со знаменательной датой. Пара старается выбираться из дома, соблюдая все условия безопасности, и проводит время у океана. Так, Лилия показала завораживающую пляжную фотокарточку на берегу океана.

Лилия красуется в алой длинной полупрозрачной накидке на белоснежном песке. Идеальным фоном стал бескрайний океан и голубое небо с небольшими клубящимися тучами. Гимнастка оглядывается через плечо и смотрит в объектив фотографа. На голове у нее шляпка, под которой она предусмотрительно прятала волосы от солнца, а на лице – зеркальные солнечные очки.

"24 штата частично открыли в Америке. 1 мая город Destin, Florida прогремел в новостях. Destin единственный курортный город, который пригласил туристов", - подписала пляжный кадр Лилия, поделившись интересной информацией.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики Олимпийской чемпионки оценили не только местность, где позировала спортсменка, но и ее пляжный образ.

Шикарное фото

Нимфа из пучин океана. Красный очень к лицу

Красиво

Лили, красотка, красный цвет тебе очень идет

Все, уже едем туда. А вообще жду с нетерпением поездку на океан, этот шум волн, побережье, этот запах океана... А если еще и никого нет, это сказка! Красный кардиган или халат, как его назвать, просто огонь

Туристы - это единственный ресурс прибыли в Дестине

Скриншот комментариев

Ранее Лилия показала расслабленное фото на фоне опустевших урбанистических пейзажей. Она позирует в белой футболке и штанах камуфляжной расцветки. "Город-призрак", - подписала она солнечный кадр посреди опустевшей улицы.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, что Лилия Подкопаева сверкнула стройными ножками в кожаном мини и похвасталась точеными формами.