Никто не имеет права: Седокова пристыдила Тодоренко за слова о домашнем насилии

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица откровенно рассказала о том, что пережила сама

Популярная телеведущая и жена российского певца Влада Топалова Регина Тодоренко стала героиней громкого скандала из-за своих высказываний на тему домашнего насилия, которые возмутили очень многих. По сути ведущая оправдала насилие в семье и заявила, что жертвы виноваты в этом сами. Позже телезведа поспешила сказать, что ее не так поняли и записала видеообращение с извинениями. На нашумевшую историю отреагировала и певица Анна Седокова, которая осудила Регину и откровенно рассказала свою собственную историю.

Экс-"ВИА Гра" опубликовала в Instagram пронзительный портрет в красных тонах, на котором она серьезно смотрит в объектив. Артистка эмоционально заявила, что Тодоренко не права и никто не имеет права оправдывать насилие.

По словам Седоковой, она видела много примеров насилия над детьми в детстве, а позже столкнулась с этим в своей семье - и нашла в себе силы уйти от тирана.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье. Мама воспитывала нас одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, ведь его не было. А мама была типичной разведённой женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед двух дочек этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было для них одно — стать моей мамой. Остаться без мужика. Остаться одной.

Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у неё мужчины. Я знаю, не мы с вами. Но рекламодатели и большие компании — да. Им всем нужна сладкая картинка, милая пара, обручальные кольца на руках; ребёнок, играющий на трёх музыкальных инструментах. О чем мы с вами говорим, если даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера? Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама", - поделилась певица.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

37-летняя Анна Седокова была дважды замужем, она воспитывает троих детей от разных мужчин. Сейчас артистка встречается с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Исполнительница заявила, что она мечтает сломать стереотипы о том, что женщина обязательно должна быть в браке или в отношениях с мужчиной.

"И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. Так это я . Как там говорится, «богатая и успешная». Мы (женщины, общество, пресса) должны прекратить судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у неё мужчина или нет. Замужем она или нет. Есть ли у нее дети в 35 или нет.

Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно. Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы; счастливых матерей-одиночек без выносов «Я мечтаю однажды встретить его». Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть", - считает Седокова.

Фото: Анна Седокова и Янис Тимма (instagram.com/annasedokova)

Напомним, ранее Анна Седокова обескуражила "метаморфозами" с внешностью на карантине.