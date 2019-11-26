Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби снялись в необычной фотосессии для известного глянца

Актрисы украсили обложку W Magazine
Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби стали героинями нового выпуска W Magazine. Стильная фотосессия приурочена к выхожу на экраны фильма «Скандал», который мир увидит уже в декабре. Основанный на реальных событиях, он рассказывает о генеральном директоре канала Fox News Роджере Эйлсе, который был обвинен в сексуальных домогательствах к своим сотрудницам. Первой пошла против системы, подав в суд на босса, Гретчен Карлсон, которую в ленте сыграла Николь Кидман…
52-летняя Николь Кидман, 29-летняя Марго Робби и 44-летняя Шарлиз Терон примерили в съемке стильные образы. А в интервью рассказали о фильме, работе над ним и своих взглядах на ситуацию.
Девушки примерили стильные наряды (фото: instagram.com/WMag)
Шарлиз Терон, которая выступила также и сопродюсером фильма, призналась, что роль журналистки Мегин Келли далась ей нелегко. Некоторые высказывания ей казались весьма резкими и грубыми. Тем не менее, она явно видела схожесть между собой и своей героиней. В частности, обе женщины привыкли быть сильными и стремиться к успеху любой ценой, несмотря на то, что их считают жесткими и бескомпромиссными. Привлек актрису и сценарий, где главный герой не выставляется просто монстром. В фильме показаны тонкие психологические моменты, которые помогают понять поступки всех участников ситуации.
Марго Робби сыграла Кайлу Поспил, которая во что бы то ни стало мечтала подняться по карьерной лестнице. Актриса считает, что Эйлс был настоящим кукловодом в своем театре, богом, мир которого рухнул.
Фотосеси вышла эмоциональной (фото: instagram.com/WMag)
Все три актрисы показали несколько стильных образов каждая, передающих их личность. Дерзкая Шарлиз примерила леопардовую шубку, кожаный плащ с колготками, Николь – соблазнительное платье с перьями, а также черное платье с белым воротничком и гольфами. А Марго подобрали яркие и женственные наряды: зеленое платье-пальто, черные брюки с белым кроп-топом… На обложке же они красуются втроем в классических нарядах.