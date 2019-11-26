Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби снялись в необычной фотосессии для известного глянца

Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби стали героинями нового выпуска W Magazine. Стильная фотосессия приурочена к выхожу на экраны фильма «Скандал», который мир увидит уже в декабре. Основанный на реальных событиях, он рассказывает о генеральном директоре канала Fox News Роджере Эйлсе, который был обвинен в сексуальных домогательствах к своим сотрудницам. Первой пошла против системы, подав в суд на босса, Гретчен Карлсон, которую в ленте сыграла Николь Кидман…

Новый выпуск W Magazine украсили сразу три звезды (фото: instagram.com/WMag)

52-летняя Николь Кидман, 29-летняя Марго Робби и 44-летняя Шарлиз Терон примерили в съемке стильные образы. А в интервью рассказали о фильме, работе над ним и своих взглядах на ситуацию.

Девушки примерили стильные наряды (фото: instagram.com/WMag)

Шарлиз Терон, которая выступила также и сопродюсером фильма, призналась, что роль журналистки Мегин Келли далась ей нелегко. Некоторые высказывания ей казались весьма резкими и грубыми. Тем не менее, она явно видела схожесть между собой и своей героиней. В частности, обе женщины привыкли быть сильными и стремиться к успеху любой ценой, несмотря на то, что их считают жесткими и бескомпромиссными. Привлек актрису и сценарий, где главный герой не выставляется просто монстром. В фильме показаны тонкие психологические моменты, которые помогают понять поступки всех участников ситуации.

Николь, Шарлиз и Марго в новой съемке (фото: instagram.com/WMag)

Марго Робби сыграла Кайлу Поспил, которая во что бы то ни стало мечтала подняться по карьерной лестнице. Актриса считает, что Эйлс был настоящим кукловодом в своем театре, богом, мир которого рухнул.



Фотосеси вышла эмоциональной (фото: instagram.com/WMag)

Все три актрисы показали несколько стильных образов каждая, передающих их личность. Дерзкая Шарлиз примерила леопардовую шубку, кожаный плащ с колготками, Николь – соблазнительное платье с перьями, а также черное платье с белым воротничком и гольфами. А Марго подобрали яркие и женственные наряды: зеленое платье-пальто, черные брюки с белым кроп-топом… На обложке же они красуются втроем в классических нарядах.